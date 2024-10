Genoa-Fiorentina, Gilardino: “Balotelli non convocato. Domani importante vincere e fare una bella prestazione nonostante le difficoltà”

Genova. Il Genoa domani pomeriggio (giovedì 31 ottobre ore 18.30 ) affronterà al Ferraris la Fiorentina. Non è un momento facile per il Grifone visto i tanti infortuni (Malinovsky, Bani, Ankeye, Ekuban, Vitinha, Messias, Norton e Golliani) non ultimo quello di Ankeye contro la Lazio, la sua partita è durata appena 10 minuti, e di Brooke Norton-Cuffy.

“Sapete tutti il momento che stiamo vivendo non serve aggiungere altro su questo. Serve dire però che credo molto nei ragazzi che ho a disposizione in questo momento- afferma mister Alberto Gilardino – dobbiamo sottolineare che questa squadra nelle ultime due partite ha tenuto il campo. Bisogna vedere quindi il lato positivo: a Bologna siamo andati a riprendere la gara, a Roma eravamo in partita fino 80′. Ci sono tanti giovani anche, i quali possiedono tante qualità positive nonostante l’inesperienza: animo, coraggio, determinazione ed è tutto questo che dobbiamo portare in campo. Chiedo popolo genoano di starci vicino”

In settimana è arrivato Mario Balotelli, accolto con grande entusiasmo sia dai tifosi che dal Genoa. Un giocatore che potrebbe dare un grosso aiuto, anche a livello mentale, alla squadra: “Mario è arrivato con grande motivazione – afferma il tecnico – il suo programma ora prevede una settimana di lavoro tra squadra e campo. Domani non sarà convocato, abbiamo concordato con lui questa scelta, vedremo con il Parma ma andiamo avanti giorno per giorno. E’ un ragazzo che va tutelato. Ci ho parlato tanto con lui, so cosa può darci ripeto però che non può risolvere da solo le situazioni, i problemi: la priorità è stata e sarà sempre la squadra“.

Il Grifone non sta passando un periodo facile, complice la classifica e i tanti infortuni. Un’emergenza senza fine quella in casa rossoblù: al già lungo elenco di indisponibili dopo la sfida contro la Lazio si sono aggiunti anche David Ankeye e Brooke Norton-Cuffy. L’attaccante nigeriano, già ai box per diverso periodo dal ritiro di Moena a causa di un’infezione, ha riportato una contusione alla caviglia destra mentre per l’esterno c’è da segnalare problema muscolare al flessore.

“Ankeye dopo la sosta potrebbe tornare ad allenarsi e a essere a diposizione: ha preso una botta alla caviglia. Lo stesso Brooke Norton-Cuffy inizierà ad allenarsi nella sosta”, ammette il mister.

“Mattia Bani ci auguriamo che la prossima settimana torni con noi così da essere utilizzato, anche se non si sa ancora il minutaggio per cui potrà essere impiegato. Badel è il capitano ci appoggiamo su di lui, sulle sue qualità. E’ naturale che non ha i 90′ minuti ma abbiamo bisogno di lui”, aggiunge.

Domani arriverà un avversario non facile, una squadra in forma che nelle ultime 4 partite ha segnato 17 gol: “A mio avviso la Fiorentina, in questo momento, è la squadra più in forma del campionato: ha due squadre, anche i giocatori in panchina sono molto forti. Ma contro di noi deve essere difficile venire a giocare, dobbiamo mettere in difficoltà tutti – prosegue – Chiederò ad alcuni giocatori alcuni straordinari dal punto di vista del minutaggio”.

“Nella Fiorentina ci sono giocatori bravi nell’1 contro 1 ma noi dovremmo mettere in campo coraggio, determinazione, agonismo e cura nei dettagli. Tutte le squadre dovranno battagliare contro il Genoa. I nostri avversari di domani hanno un’identità molto forte ma noi metteremo in campo sacrificio, soprattutto in fase difensiva per cercare di subire meno gol. Questo è il nostro obiettivo anche per le prossime gare”.

In questo momento il Genoa è penultimo in classica a quota 6 punti, dietro solo il Venezia a 5 m il tecnico ammette: “Non la guardo la partita, soffro molto come tutta la squadra per cercare di uscire da questo momento. Cerco soluzioni, i modi e i tempi per poter svoltare”

“Sono e rimango molto positivo: la squadra deve essere protetta, stiamo dando tutto. Domani sicuramente servirà un risultato positivo e prestazione adeguata”, conclude Gilardino.