Genoa, da oggi un follower in più: si tratta di Undertaker, uno dei più grandi wrestler di tutti i tempi

Genova. Che Balotelli potesse portare entusiasmo tra i tifosi del mondo rossoblù e sui social era scontato ma che l’effetto Super Mario arrivasse fino ad Undertaker non era così scontato, anzi proprio per nulla.

E così da qualche ora il mondo social del Grifone ha un follower in più, e che seguace: si tratta infatti di uno dei campioni wrestel più amato e forte di tutti i tempi, Mark William Calaway per tutti, semplicemente, Undertaker.

Il texano non ha nessun rapporti ne con la società ne con la città quindi questo “segui” è arrivato così a ciel sereno. Ma che sia arrivato il giorno dopo la presentazione della terza maglia e di Mario Balotelli ai tifosi forse non è proprio un caso.

Questa mattina così la società ha pubblicato il post su Instagram per celebrare questo nuovo follower e da lì è partito il tam tam dei tifosi e con diversi meme e commenti di ogni tipo come lo stravagante tridente proposto: “Undertaker, Balotelli e Ekhator”.

Tanta curiosità aleggia intorno a questa notizia: “Perchè Undertaket ha deciso di seguire il Grifone sui social? Cosa si nasconde dietro questo nuovo follower? Ci sono altre novità in arrivo? E’ un preludio di qualcos’altro?“, queste le domande più frequenti.

Le risposte a queste domande ancora non ci sono, e dalla società (per ora) bocche cucite se non un “Vedremo, solamente il tempo potrà dare risposte“.

Intanto la squadra, Gilardino e Mario sono concentrati solamente sul campo e sulla sfida di domani (ore 18.30) casalinga contro la Fiorentina. se però, come annunciato dal tecnico, Super Mario non sarà tra i convocati il Genoa dovrà fare bella figura per dare la prima gioia a questo nuovo follower. Un follower di lusso che è stato classificato al secondo posto tra “i 50 migliori wrestler della storia” dal sito web IGN.

E se anche non fosse il preludio di niente, uno così è sempre meglio averlo dalla propria parte e non farlo arrabbiare.