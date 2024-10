Genoa-Bologna LIVE (2-2). Doppietta di Pinamonti, che pareggia di testa

Genova. Genoa-Bologna 1-2 37′ Orsolini, 56′ Odgaard 73′ Pinamonti 85′ Pinamonti



85′ Pareggio del Genoa! Calcio di punizione di Martin e colpo di testa perfetto di Pinamonti che si insacca sotto l’incrocio. Il giocatore si toglie la maglia e viene ammonito

82′ Nel Genoa esce tra gli applausi Frendrup ed entra Ankeye, Gilardino le tenta tutte

78′ Corner guadagnato dal Bologna per respinta di Matturro, sugli sviluppi palla al Genoa, che riparte dal basso

76′ Doppio cambio nel Bologna: fuori Castro per Dallinga e Odgaard per Fabbian

74′ Genoa a un passo dal pareggio! Ancora Pinamonti col destro resiste a una carica in area di rigore, deviazione decisiva in angolo

73′ Gol del Genoa! Accorcia le distanze Pinamonti! Assist di Ekhator dopo un’indecisione di Casale e destro preciso a superare Ravaglia e a trovare l’angolo basso sul secondo palo

65′ Nel Genoa escono Miretti (fischiatissimo) per Zanoli e Thorsby per Masini

62′ Cambio nel Bologna: esce Dominguez per Karlsson

56′ Gol del Bologna: Odgaard stoppa al limite dell’area una respinta di pugno di Leali e trova l’angolino con una rasoiata di sinistro imprendibile per il portiere rossoblù

52′ Norton-Cuffy! Sabelli appoggia non benissimo per il compagno che tenta il tiro, deviazione di un avversario che favorisce la presa alta di Ravaglia

49′ Occasione Genoa! Martin si trova con la palla sul destro e ci prova appena entrato in area, parata a terra di Ravaglia, ma Genoa già molto più pericoloso grazie a Ekhator, che in due minuti ha già creato spazi per i compagni e distribuito due bei palloni

47′ Nella Nord e nei distinti compaiono alcuni striscioni contro il ceo Andrès Blazquez

46′ Si ricomincia con Norton-Cuffy per Marcandalli ed Ekhator per Melegoni. Si torna a tre dietro con Vasquez centrale

Genoa sotto di un gol nei primi 45 minuti. Bologna in vantaggio grazie a una sfortunata deviazione di Vasquez sul sinistro di Orsolini che mette fuori causa Leali, il migliore in campo dei suoi, al 37′.

Rossoblù che cominciano con la difesa a quattro inedita: Sabelli, Marcandalli, Vasquez e Matturro e si vede: il messicano cerca di guidare compagni, ma il reparto fa parecchia fatica a tenere la linea difensiva ordinata e così la prima parte di gara è tutta in apnea per i rossoblù, che affidano a Thorsby il compito del pressing quando il Bologna ha palla nella propria trequarti.

A tenere a galla il Grifone sino alla rete del vantaggio avversario è Leali, protagonista di tre interventi decisivi al 14′ prima con un colpo di reni su Orsolini e poi tuffandosi sull’angolato tiro dal la distanza di Moro.

Il numero 1 compie un altro miracolo al 27 sempre su Orsolini, respingendo col pugno a tu per tu con il numero 7 che aveva superato Marcandalli grazie a un rimbalzo favorevole.

Genoa che riesce a fare poche sortite dalle parti di Ravaglia e appare in crisi soprattutto sulle seconde palle.

46′ Clamorosa occasione per il Genoa, con Sabelli che sbaglia a porta vuota, ma sarebbe stato tutto annullato per il fuorigioco di Pinamonti che ha fatto da sponda

45′ Un minuto di recupero

44′ Ci prova Martin dalla distanza: sinistro ampiamente sopra la traversa

40′ Ammonito Gilardino, che protesta per un fallo molto dubbio di Thorsby

38′ Gol del Bologna, il sinistro di Orsolini è deviato in modo decisivo da Vasquez, che era sulla traiettoria, la palla diventa imprendibile per Leali e si infila sotto la traversa

36′ Rete del Bologna annullata senza dubbi: Dominguez si porta avanti il pallone con la mano destra prima di concludere sotto la traversa

29′ Gilardino inverte Frendrup e Miretti, spostando il danese interno destro

27′ Ancora Leali miracoloso, su Orsolini, che sfrutta un rimpallo che lascia sul posto Marcandalli: respinta con il pugno da due passi che termina in corner

25′ Un po’ di confusione in campo, ma il Genoa comunque ci prova con un cross di Melegoni troppo alto per Pinamonti

23′ Ancora Dominguez ci prova, stavolta col destro: dal limite un destro velenoso rasoterra che Leali blocca in due tempi in tuffo

23′ Cross dalla sinistra di Posch, Dominguez salta di testa, Leali blocca in presa alta

20′ Lancio di Sabelli per Pinamonti, stop al bacio, ma la palla gli rimane un filo indietro e invece che servire Martin libero al suo fianco prova il tiro: Ravaglia para a terra il rasoterra un po’ debole senza problemi

14′ Ancora Leali grandioso! Sul tentativo alla distanza di Moro è lesto a tuffarsi alla propria sinistra e a togliere la palla che stava per infilarsi nell’angolino basso vicino al palo

14′ Leali! Gran colpo di reni ad alzare sul tiro dal limite di Orsolini

13′ Altro calcio d’angolo per il Bologna, stavolta è Martin a toccare il pallone su Orsolini proprio all’altezza della bandierina

12′ Intervento di Sabelli a liberare su Miranda, palla in corner con lo stesso giocatore che batte. Matturro salta di testa e allontana.

10′ Ripartenza del Genoa sulla sinistra: Pinamonti allunga per Martin sul fondo, palla in mezzo rasoterra, ma non c’è nessuno a raccogliere l’assit.

6′ Prima discesa pericolosa del Bologna, Genoa che deve sistemare un po’ meglio la linea difensiva, i giocatori si stanno parlando parecchio. Leali respinge di pugno la prima conclusione di Orsolini

1′ Si comincia con palla al Bologna, Genoa che attacca verso la Sud. A giudicare dalla disposizione pare che la difesa sia a 4 sin dal primo minuto.

Una leggera pioggia e vento fastidioso al Ferraris nel pre-partita di Genoa-Bologna. Gilardino fa di necessità virtù e lancia alcuni elementi dal primo minuto che non hanno tanti minuti nelle gambe in questa prima parte di campionato. C’è però Frendrup (con la fascia da capitano), che ha recuperato dall’infortunio e di cui il mister evidentemente non vuole privarsi. Dietro il terzetto ha due novità: Marcandalli e Matturro accanto a Vasquez.

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Leali, Sabelli, Marcandalli (46′ Norton-Cuffy), Vasquez, Matturro, Melegoni (46′ Ekhator), Frendrup (82′ Ankeye), Miretti (65′ Zanoli), Martin, Thorsby (65′ Masini), Pinamonti.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Bohinen, Pereiro, Vogliacco, Badelj, Accornero, Ahanor.

Bologna: Ravaglia, Posch, Beukema, Casale, Miranda, Freuler, Moro, Dominguez (62′ Karlsson), Orsolini, Odgaard (76′ Fabbian), Castro (76′ Dallinga).

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Holm, Corazza, Pobega, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Fabbian, Urbanski.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammonito: Gilardino, Pinamonti (G)

Spettatori: 2.859 biglietti venduti, di cui 684 ospiti. 28093 abbonati.