Genova. Sono iniziate da poco le visite mediche di Mario Balotelli per il Genoa. L’attaccante italiano, svincolato da luglio, è vicinissimo al ritorno in Serie A, stavolta con la maglia rossoblù.

In corso ora le visite alla Cds di Multedo, al termine delle quali Balotelli firmerà un contratto valido fino a giugno 2025. Per il Genoa e per il tecnico Alberto Gilardino, l’arrivo di “Super Mario” rappresenta una mossa importante per dare peso all’attacco e per sopperire ai numerosi infortuni a cui i rossoblù stanno facendo fronte, specialmente in attacco con le assenze di Vitinha, Messias Jr e Ekuban.

“Sono carico, poca voglia di parlare e tanta di dimostrare – ha dichiarato Balotelli poco prima di entrare -. Saluto tutti i tifosi del Genoa. Se ho il fuoco dentro? Lo vedrete. Ci vediamo allo stadio”.