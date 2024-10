Gambino querela un cittadino per un post su Facebook: “Gravissimo etichettarmi come fascista”

Genova. L’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, candidato alle elezioni regionali di Fratelli d’Italia, annuncia la querela nei confronti di un cittadino che su Facebook ha accusato “lui e i suoi amici” di occupare “spazi istituzionali inneggiando a Mussolini e auspicando il ritorno al regime fascista”.

L’intervento in questione si riferiva al post di Paolo Carissimo, consigliere leghista nel Municipio Ponente, che il 25 settembre ha attaccato Ilaria Salis commentando: “Se oggi ci troviamo in politica questa gente è perché il duce tempo fa non ha usato abbastanza il bastone“. Parole che hanno suscitato indignazione e hanno indotto la segreteria del partito a formulare un richiamo nei suoi confronti.

“In questi sette anni di impegno politico ho sempre affrontato le sfide del ruolo con responsabilità e dedizione, consapevole che chi ricopre incarichi pubblici debba essere disposto ad accettare critiche, a volte anche pesanti. Nonostante insulti e diffamazioni non mi siano mai mancati, ho sempre scelto di non querelare nessuno. Ho ritenuto che far politica comporti anche questo: si ricevono elogi e denigrazioni. Tuttavia – scrive Gambino – oggi mi trovo costretto a riconsiderare questa posizione. Mio figlio, che ora è abbastanza grande per leggere e comprendere, mi ha chiesto perché qualcuno possa accusarmi di essere fascista o addirittura di incitare comportamenti legati a quell’ideologia. Lui sa, perché gliel’ho insegnato, che il fascismo rappresenta un capitolo buio e doloroso della nostra storia, una realtà che abbiamo superato per costruire una democrazia libera e aperta. Non riesco a spiegargli come si possa diffondere un tale odio nei miei confronti, e non solo per me come uomo o politico, ma per il rispetto della verità e del dibattito democratico”.

“Le accuse che mi sono state rivolte, pubblicamente sui social media, peraltro, in modo del tutto gratuito associandomi ad affermazioni e fatti in cui io sono totalmente estraneo, superano la normale dialettica politica – prosegue Gambino -. Etichettarmi come fascista o incitatore di fascismo è un insulto gravissimo che offende non solo me, ma la memoria collettiva di un popolo che ha lottato per la libertà. È importante ricordare che la legge Mancino e altre normative del nostro ordinamento condannano fermamente l’apologia del fascismo, e chiunque tenti di falsificare la realtà storica o accusi ingiustamente qualcuno di simili atteggiamenti va contro i principi che fondano la nostra Costituzione”.

Per questo Gambino annuncia di aver depositato querela: “Credo nella libertà di espressione, ma questa libertà non può essere usata come scusa per diffondere menzogne e odio. Mio figlio ha imparato che il fascismo è una cosa brutta, e io non posso tollerare che questa parola venga usata in modo strumentale per attaccarmi e distorcere la mia immagine, peraltro, lo ripeto, neppure quale diritto di critica ad una mia azione o decisione politica, essendo estraneo ai fatti ed alle circostanze cui sono stato associato. È il momento di dire basta e di tutelare la verità, soprattutto per il futuro delle nuove generazioni che dobbiamo educare con rispetto, onestà e senso civico”.

Nel 2018 Gambino era finito nell’occhio del ciclone per aver partecipato con la fascia tricolore alla commemorazione dei caduti fascisti della Repubblica Sociale Italiana a Staglieno, insieme ai militanti di Lealtà Azione, movimento politico di estrema destra.