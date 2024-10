Funivia e forti, il Comune affida un incarico da 60mila euro all’agenzia dell’ex candidato

Genova. Come noto il Comune di Genova sta portando avanti, anche con fondi nazionali collegati al Pnrr, una riqualificazione complessiva della rete dei forti alle spalle della città, che prevede la creazione di strade bianche, punti di accesso e di servizio per l’outdoor ma anche la realizzazione di una funivia tra la stazione Marittima e forte Begato.

Nell’ambito di questa operazione, l’amministrazione comunale ha deciso di procedere con l’affidamento diretto di un incarico del valore di 60mila euro a un’agenzia di comunicazione genovese, la Mad Com, per la comunicazione, il marketing e il supporto tecnico alla redazione di un cosiddetto “Masterplan del sistema dei forti di Genova”.

L’affidamento diretto, determinato dalla direzione “Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate” del Comune di Genova, è previsto dalla legge in ragione dell’importo dei servizi inferiore a 140mila euro e dal fatto che all’interno della struttura comunale non esistono figure in organico in grado di svolgere quel compito, come attestato dal dirigente della stessa direzione.

A inizio ottobre è stato quindi affidato l’appalto dei servizi a Mad Com, sede in via D’Annunzio, specializzata nei settori della comunicazione, delle relazioni istituzionali interne e internazionali e del marketing territoriale, per coordinare azioni di marketing territoriale in funzione della valorizzazione del patrimonio storico architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale rappresentato del sistema dei forti di Genova, dar corso ad azioni di valorizzazione, promozione e comunicazione e realizzare uno studio Masterplan completo del sistema dei forti.

Mad Com nasce nel 1999 come Bettacom per un’idea di Margherita Bottini Raimondo e Antonio “Tonino” Bettanini. La collaborazione tra i due professionisti si concretizza in Piaggio Aero Industries, negli del rilancio del P180. Bettanini si occupò anche della comunicazione del Genoa, squadra di cui è tifosissismo.

Bettanini, 78 anni, è però anche un politico di lunghissimo corso. Scrittore e filosofo di formazione, si è definito liberale, socialista e riformista – in gioventù ha fa parte anche dei Giovani liberali di sinistra. Tra gli anni Novanta e i Duemila diventa portavoce sia di Carlo Martelli alla vicepresidenza del Consiglio e al ministero di Grazia e giustizia. Poi lavora al fianco di Franco Frattini, alla Funzione pubblica e in Commissione europea.

Ma negli ultimi quattro anni Tonino Bettanini è anche tornato, come parte attiva, sulla scena politica locale. Nel 2020 si è candidato con la lista di Forza Italia alle Regionali, a sostegno di Toti, mentre nel 2022, alle ultime Comunali genovesi, era sceso in campo con la lista civica di Marco Bucci, Vince Genova. In entrambe le situazioni non è stato eletto.

Ma da subito aveva iniziato a prendere a cuore la questione dei forti genovesi, tanto che orgogliosamente, sul sito internet di Mad Com ne parla come uno dei principali progetti in cantiere: “Infine l’avvio di una collaborazione tra Mad Com srl ed il Comune di Genova nell’ambito del progetto di ri-valorizzazione dei Forti della città”.

Per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dei forti, il cronoprogramma del Comune prevede entro l’autunno 2024 l’ultimazione del percorso nel tratto tra Forte Diamante e il valico di Trensasco. L’intervento riguarda circa 13 chilometri di sentieri da Manin al crinale con l’installazione di nuova segnaletica, pavimentazione e opere di regimazione delle acque bianche per prevenirne l’eventuale dissesto idrogeologico.

Sul fronte della Funivia, invece, il Comune è in attesa del via libera dell’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti, l’Ansfisa, sul progetto definitivo e deve chiudere quello esecutivo. Trattandosi di fondi Pnrr i lavori dovranno partire e concludersi entro l’inizio del 2026.