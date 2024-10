Borzonasca, fungaiolo di 75 anni non ritorna a casa: ricerche in corso da ieri sera

Borzonasca. Sono in corso da ieri sera le ricerche di un uomo di 75 anni che ieri non ha fatto ritorno a casa dopo essersi avventurato nei boschi di Borzonasca per cercare funghi.

A lanciare l’allarme è stata la famiglia verso l’ora di cena, non vedendolo rincasare. I vigili del fuoco di Chiavari hanno avviato le ricerche in località Borzone e Zolezzi, dove il pensionato aveva detto di recarsi. Attivato anche il soccorso alpino della Liguria.

L’uomo, che conosce bene la zona, aveva con sé il cellulare, ma in quei boschi non c’è segnale e probabilmente si è scaricata la batteria. L’ipotesi è che possa essere caduto sul terreno reso scivoloso dalle forti piogge di questi giorni. E in giornata è atteso un ulteriore peggioramento.

In mattinata verrà valutato anche l’impiego di droni e unità cinofile.