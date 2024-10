Fungaiolo di 80 anni cade nei rovi e resta intrappolato: salvato dai vigili del fuoco

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di circa 80 anni, si è spinto nel bosco sopra Voltri, in località Giutte, per cercare dei funghi. Non facendo più ritorno a casa, i familiari hanno chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco. Subito è stata la macchina delle ricerche persona in ambiente impervio.

Sul posto sono quindi giunti, oltre che i Vigili del Fuoco anche il Soccorso Alpino, i Volontari e un cinofilo della Guardia di Finanza. È stato quest’ultimo a sentire le grida dell’uomo che cadendo, era finito nei rovi.

Raggiunto dai Vigili del Fuoco e dagli uomini del soccorso alpino è stato liberato dagli arbusti e posto sulla barella. Dopodiché è stato calato lungo una fascia con tecniche alpinistiche e poi condotto sulla strada dove l’attendeva l’ambulanza per il trasporto in ospedale