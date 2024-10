Fumo da un pilone ma era vapore acqueo: autostrada A10 chiusa e poi riaperta tra Genova Aeroporto e Prà per le verifiche dei vigili del fuoco

Genova. Autostrada A10 chiusa temporaneamente nel primo pomeriggio di oggi in entrambe le direzioni fra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pra’ per una verifica da parte dei vigili del fuoco su un pilone di sostegno di un tratto stradale. Sul posto sono arrivati anche i tecnici di Autostrade per l’Italia e la polizia stradale.

Secondo quanto appreso si è trattato del surriscaldamento anomalo di un pilone metallico, su cui questa notte sono state effettuate alcune lavorazioni, che ha provocato la fuoriuscita di vapore acqueo che sembrava fumo.

Il traffico è stato interrotto per circa mezz’ora, poi la tratta è stata riaperta. A causa della temporanea chiusura si sono registrate lievi code.