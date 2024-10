Frontale tra due moto sulla Aurelia, ventenne in codice rosso al San Martino

Genova. Terribile incidente questa mattina a Cavi di Lavagna, dove sull’Aurelia si sono scontrate frontalmente due moto che viaggiavano in direzioni opposte. Entrambi i conducenti sono stati sbalzati a terra e uno di loro è rimasto ferito gravemente.

La dinamica al momento è da appurare, e non sono chiare le eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti pochi minuti dopo – l’incidente è stato segnalato alle 7.30 – i medici del 118 con due ambulanze. Sul posto anche i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, ad avere la peggio un ragazzo ventenne che nello scontro avrebbe riportato diversi traumi: il giovane, dopo essere stato stabilizzato, è stato poi trasportato in elicottero al San Martino di Genova in codice rosso, il più grave. L’altra persone rimasta coinvolta, invece, è stata soccorso in codice verde.