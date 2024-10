Frana via Acquasanta, strada riaperta ma restano i timori: “Servono interventi strutturali”

Genova. È stata riaperta mercoledì pomeriggio, dopo i lavori di disgaggio dei massi pericolanti e la messa in sicurezza del versante, via Acquasanta, nel punto in cui nella notte tra lunedì e martedì è caduta una frana.

Martedì mattina era stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali e Aster aveva rimosso il materiale precipitato sulla strada, ma il concreto rischio di nuova caduta massi aveva spinto il Comune di Genova – che ha competenza sul tratto – ad attivarsi attraverso l’Accordo Quadro Muri e Scarpate per assegnare lavori specifici a una ditta. La frana si è verificata poco dopo località Ciliegi, e alcune famiglie erano rimaste parzialmente isolate: una situazione che chi abita nel borgo conosce bene, visto che non è la prima volta che lungo via Acquasanta si verificano frane e cedimenti.

A gennaio scorso, nel giorno dell’Epifania, si era appunto verificata una frana che aveva costretto alla chiusura della strada e a un nuovo intervento in somma urgenza. Il Comune all’epoca aveva stanziato 130mila euro per i lavori di messa in sicurezza, ma il sindaco di Mele, Mirco Ferrando, aveva ribadito la necessità di un intervento strutturale di messa in sicurezza di una strada di fatto molto vecchia e fragile, soprattutto a causa del dissesto idrogeologico. E la competenza è del Comune di Genova, visto che la strada fa parte del territorio del capoluogo ligure.

“Un intervento immediato a tutela della comunità e del territorio di Acquasanta che, come sappiamo, non è nuovo a episodi di questo tipo – aveva detto nei giorni scorsi l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova, Mauro Avvenente – La sicurezza idrogeologica della zona è un obiettivo che vogliamo traguardare al più presto, ecco perché tra le altre cose stiamo lavorando insieme al Comune di Mele per un progetto di allargamento e risistemazione di alcune porzioni di strada verso Acquasanta con allargamento della carreggiata, nell’ottica di migliorare la sicurezza e la viabilità da e verso il paese”.