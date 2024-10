Frana a Mele, mercoledì l’intervento di messa in sicurezza di via Acquasanta

Genova. Sarà eseguito mercoledì mattina l’intervento di messa in sicurezza del tratto di via Acquasanta, a Mele, su cui la notte tra lunedì e martedì è caduta una frana.

La frana si è verificata poco dopo località Ciliegi, e ha parzialmente isolato alcune famiglie che abitano in zona. Martedì mattina è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici comunali e Aster ha rimosso il materiale precipitato sulla strada, ma resta un concreto rischio di nuova caduta massi. Il Comune di Genova si è dunque attivato attraverso l’Accordo Quadro Muri e Scarpate tramite cui, mercoledì mattina, la ditta incaricata dall’amministrazione procederà al disgaggio del materiale che incombe sulla strada con l’obiettivo di ripristinare il transito veicolare e pedonale.

“Un intervento immediato a tutela della comunità e del territorio di Acquasanta che, come sappiamo, non è nuovo a episodi di questo tipo – ha detto l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova, Mauro Avvenente – La sicurezza idrogeologica della zona è un obiettivo che vogliamo traguardare al più presto, ecco perché tra le altre cose stiamo lavorando insieme al Comune di Mele per un progetto di allargamento e risistemazione di alcune porzioni di strada verso Acquasanta con allargamento della carreggiata, nell’ottica di migliorare la sicurezza e la viabilità da e verso il paese”.