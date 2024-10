Frana a Casarza Ligure a causa delle piogge: quattro famiglie isolate

Casarza Ligure. Una decina di persone componenti di quattro famiglie sono rimaste isolate a causa di una frana caduta sulla strada in una frazione di Casarza Ligure (Genova).

E’ accaduto stamani in via del Castagneto dove a causa delle continue piogge ha ceduto parte della collina sovrastante la strada comunale. Sul posto uomini e mezzi del comune ma vista la grande massa di terriccio e pietre la strada è stata chiusa ed attivata la protezione civile per raggiungere le famiglie isolate e portare generi di prima necessità.

Una frana di minore entità è caduta anche a Beverino, nello spezzino, su una strada che però a breve sarà già riaperta.