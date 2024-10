Forze dell’ordine, la Polizia di Stato impara come arginare le emorragie con il progetto Stop the bleed

Genova. Si è svolta, presso la Sala Conferenze della Questura di Genova, la prima edizione del progetto pilota “Train-the-Trainer STOP THE BLEED” nato dalla collaborazione tra l’Organizzazione di Volontariato “Italian Trauma League” e l’Ufficio Sanitario della Questura di Genova.

Nel corso della giornata è stata impartita la formazione teorico-pratica del corso “STOP THE BLEED” oltre ad aver fornito approfondimenti scientifici utili ai futuri istruttori appartenenti all‘amministrazione.

Il corso “STOP THE BLEED” è erogato da istruttori qualificati dell’American College of Surgeons che mira a fornire nozioni teorico-pratiche salvavita sul corretto riconoscimento e precoce trattamento di sanguinamenti maggiori secondari a trauma attraverso l’utilizzo di diverse procedure quali la pressione diretta, lo zaffaggio delle ferite fino ad arrivare all’utilizzo del tourniquet.

L’obiettivo del progetto prevede l’istituzione di un pool di istruttori interno alla Polizia di Stato che permetta una diffusione capillare di queste procedure salvavita non solo per l‘autosoccorso degli Operatori ma anche il primo soccorso rivolto alla popolazione in attesa del personale sanitario.

Al corso, tenuto dal dott. Bonetti, hanno preso parte una ventina di Operatori di Polizia tra Volanti, Istruttori di Tiro e Unità Operative di Primo Intervento, oltre al Dirigente Medico dott.ssa Maccioni e personale infermieristico. È in corso la formazione discendente estesa ad ulteriori operatori.

La formazione rivolta alle forze di polizia fa parte degli obiettivi costitutivi dell’Italian Trauma League ODV che dal 2019 si occupa della diffusione no profit di campagne di prevenzione e formazione delle lesioni secondarie a trauma e che hanno portato dal 2017 ad oggi a formare oltre 5000 persone in tutta Italia.