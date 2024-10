Formazione nella ristorazione, al via le iscrizioni ai corsi dell’accademia del turismo

Lavagna. Si aprono le iscrizioni ai nuovi corsi gratuiti per l’anno accademico 2024/2025, organizzati da Accademia del Turismo. I percorsi formativi, inseriti nel sistema duale, offrono una valida alternativa ai tradizionali percorsi scolastici per i giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro attraverso una formazione professionale pratica e concreta nel settore della ristorazione.

Questi corsi, della durata di un anno, si rivolgono ai ragazzi e alle ragazze tra i 17 e i 24 anni che non sono in possesso di un diploma di scuola superiore. L’obiettivo principale è combattere la dispersione scolastica, offrendo una formazione innovativa, caratterizzata dall’alternanza tra attività in aula/laboratorio e azienda, grazie a un periodo di permanenza nella stessa per un minimo di 400 ore.

Durante il percorso, gli studenti avranno accesso a un tutoraggio dedicato, con colloqui di orientamento e monitoraggio individuale, pensati per favorire l’inserimento lavorativo.

L’offerta didattica si articola in due distinti corsi:

Operatore della Ristorazione – Cucina: dedicato a chi vuole specializzarsi nella preparazione degli alimenti e nell’allestimento dei piatti.

Operatore della Ristorazione – Sala e Bar: rivolto a chi è interessato all’allestimento della sala e alla somministrazione di cibi e bevande.

Entrambi i percorsi garantiscono, al termine dell’anno di studi, il rilascio di una qualifica professionale riconosciuta, equivalente quella ottenuta alla fine della formazione triennale.

Per gli interessati al perfezionamento della propria formazione, con il conseguimento della qualifica, sarà possibile accedere, al corso per ottenere il diploma tecnico di Iefp 4° anno sia di “cucina” che dei “servizi di sala e bar” che prevede oltre a stage e lezioni laboratoriali, un’esperienza erasmus per approcciare al mondo della ristorazione anche oltre confine.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al raggiungimento del numero di posti disponibili, i posti sono limitati Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il sito accademia.eu o contattare direttamente l’istituto al numero 0185/320492.