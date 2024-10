“Tagliando” alla fontana di De Ferrari, presto ritorna l’acqua ma serviranno altri lavori

Genova. Negli ultimi giorni, per motivi ovvi, piazza De Ferrari è stata lo sfondo di innumerevoli notizie di cronaca politica ed è per questo che era impossibile non fare caso al fatto che la fontana, ormai uno dei monumenti più rappresentativi di Genova, era “a secco”.

Niente getti e zampilli, ormai da una decina di giorni, precisamente da lunedì 20 ottobre, sono stati spenti, e la vasca svuotata, a causa di alcuni interventi di manutenzione programmati da Aster già prima dell’estate.

La partecipata comunale che si occupa anche della gestione di fontane e fontanelle pubbliche ha proceduto per evitare che le problematiche dovute all’utilizzo e alle condizioni delicate di un impianto sotterraneo estremamente complesso – ve lo avevamo raccontato in questo servizio – potessero diventare troppo difficile da risolvere.

I lavori sono stati diretti da Sergio Manenti, responsabile del settore Impianti di Aster insieme a Simone Mazzarello, capo dell’ufficio tecnico dello stesso settore. “I lavori hanno comportato lo svuotamento delle vasche di tutti gli impianti, che sono progettati separatamente per il pennacchio, lo stramazzo e i getti laterali – spiega Manenti – oltre a quelli delle tre siepi e sono a riciclo chiuso dell’acqua”.

“Sono state sostituite le valvole di tutti gli impianti perché presentavano dei trafilamenti da cui fuoriusciva acqua – continua – e stata inoltre sostituita una pompa e il suo inverter. Nel prossimo semestre verranno eseguiti, sempre a impianto fermo, dei lavori di riparazione ad alcune tubature”.



In queste ore i tecnici Aster stanno effettuando alcuni test per capire se gli interventi appena conclusi sono andati a buon fine e quindi, nel pomeriggio di domani, giovedì, – salvo imprevisti – la fontana dovrebbe tornare regolarmente in funzione con i suoi giochi d’acqua e di luce.

“Resterà in funzione per sei o sette mesi, salvo guasti o disservizi, e abbiamo concordato con il Comune di Genova che si procederà con i nuovi interventi in primavera“. Per il periodo natalizio e delle feste, quindi – tenendo conto che per alcuni giorni la fontana sarà di nuovo spenta per la presenza delle bancarelle del Mercatale – la fontana di De Ferrari sarà a pieno servizio.