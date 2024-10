Foce, parcheggio scontato vicino al mercato di piazza Scio: 60 centesimi per mezz’ora di sosta

Genova. Da domani, venerdì 11 ottobre, scatta la nuova tariffazione frazionata a 60 centesimi per la sosta di mezz’ora nelle Isole azzurre limitrofe alla zona del mercato di piazza Scio e piazza Palermo, alla Foce.

Nel dettaglio, la nuova tariffa riguarda gli stalli nelle Isole azzurre ubicate in piazza Palermo (61 stalli, tra via Monte Suello e lato nord piazza Palermo) e in via Trebisonda (36 stalli, tra intersezione via Monte Suello e corso Torino), in adiacenza al mercato di piazza Scio.

“La nuova tariffazione vuole essere un supporto agli acquisti sotto casa, nei nostri mercati rionali e settimanali a sostegno del commercio in sede fissa e ambulante – spiega l’assessora al Commercio Paola Bordilli – Dopo aver abbassato nel 2017 le tariffe dei parcheggi, dopo aver creato i primi 50 kiss and buy in centro città, adesso andiamo a mettere in atto un’altra misura richiesta e condivisa sia dal consorzio del mercato coperto di piazza Scio di Confcommercio sia dagli ambulanti per una amministrazione che si vuole sempre porre all’ascolto e alla risoluzione delle problematiche del commercio”.

“Durante il periodo di sperimentazione – dichiara l’assessore alla Mobilità Matteo Campora – monitoreremo le ricadute e gli effetti sia sulla popolazione sia sul traffico e sulle attività commerciali, con l’obiettivo di valutare l’impatto e considerare una possibile estensione ad altri quartieri”.

Genova Parcheggi ha adeguato la regolamentazione della sosta, apportando le necessarie modifiche alla segnaletica nelle zone indicate e ritarando gli erogatori di biglietti e le app per i pagamenti, per consentire la sosta breve di 30 minuti al costo di 0,60 euro, nei giorni e negli orari di apertura del mercato coperto di piazza Scio.