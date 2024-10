Infarto per Francesco Flachi, il malore e la corsa in ospedale: “Sto benissimo, sono già in piedi”

Genova. “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi”. Questo il messaggio affidato ai social network di Francesco Flachi, l’ex bomber della Sampdoria che giovedì sera è stato colpito da un infarto nella sua abitazione di Rapallo.

La notizia è trapelato solo in queste ore, e in pochi minuti ha fatto il giro della rete, tanto è ancora l’affetto per l’ex giocatore blucerchiato dal passate tempestoso ma dal talento indiscusso: “Volevo rassicurare tutti sulle mie condizioni. Sta andando tutto bene e per fortuna i controlli vanno ancora meglio. La settimana prossima tornerò a far parte della vita normale. Mando un grande abbraccio a tutti e grazie a tutti per il sostegno che ho ricevuto in queste ore” le parole dello stesso Flachi rispetto ai tanti messaggi ricevuti, non solo da Genova”.

Poche ore fa il comunicato stampa della società PSM Rapallo: “Le condizioni del mister Francesco Flachi al seguito di un principio di infarto sono buone – si legge nella nota – Il mister nella giornata di giovedì 17 Ottobre 2024 verso le ore 17 mentre si trovava nella propria abitazione di Rapallo ha accusato un malore, soccorso prontamente dai Volontari del Soccorso S.Anna nonostante la difficoltosa giornata di Allerta Arancione è stato trasportato presso l’ospedale di Lavagna dove si trova tuttora ricoverato. Il Mister ringrazia tutti per i numerosi messaggi ricevuti ,la prossima settimana dopo un piccolo intervento verrà regolarmente dimesso”.