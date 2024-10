Festival dell’Eccellenza al femminile, in scena a Genova il premio Nobel Svetlana Aleksievič

Genova. Il Festival dell’Eccellenza al Femminile, la rassegna ideata e diretta da Consuelo Barilari, celebra la XX edizione con una straordinaria rappresentazione di Preghiera per Černobyl, l’opera del Premio Nobel per la Letteratura Svetlana Aleksievič, una delle voci più intense e coraggiose della letteratura contemporanea. Questo potente testo teatrale, tratto dal celebre libro della giornalista e scrittrice bielorussa, rivive sul palco con la regia di Massimo Luconi e l’interpretazione di Mascia Musy e Francesco Argirò. Appuntamento il 31 ottobre alle 19.30 al Teatro Duse.

Alla fine dello spettacolo, per la serie degli incontri di approfondimento “30 minuti Fuori Scena”, Alberto Puppo responsabile della Pagina Cultura Liguria del quotidiano La Repubblica condurrà l’incontro. Sul palco con il giornalista interverranno il regista Massimo Luconi e l’attrice Mascia Musy.

Svetlana Aleksievič è una delle autrici più apprezzate del nostro tempo, nota per la sua narrazione documentaria e lo stile di “romanzo di voci”, una tecnica che intreccia testimonianze dirette e narrativa per catturare l’essenza di tragedie collettive. Nata in Ucraina e cresciuta in Bielorussia, ha trascorso anni raccogliendo le voci di coloro che hanno vissuto in prima persona eventi storici devastanti. Nel 2015, le è stato conferito il Premio Nobel per la Letteratura per i suoi scritti “polifonici, un monumento alla sofferenza e al coraggio nel nostro tempo”, come affermato dal comitato del Nobel. Tra le sue opere principali figurano Preghiera per Černobyl’, Ragazzi di zinco, sui soldati sovietici in Afghanistan, e Tempo di seconda mano, dedicato alla caduta dell’Unione Sovietica.

Preghiera per Černobyl’ è un’opera che intreccia la denuncia sociale con la delicatezza dell’amore e la ferocia della tragedia. Aleksievič ci offre un ritratto del disastro nucleare di Černobyl’ e della fine del mondo comunista, dando voce alle vittime, ai sopravvissuti e a coloro che, nel dramma, hanno trovato una nuova forma di eroismo. Al centro della narrazione emerge la storia di un amore inesorabile: un uomo partito volontario a riparare il reattore nucleare senza alcuna preparazione, e una donna che continua ad amarlo, mentre insieme affrontano una vita segnata dall’ombra della morte.

Con una fedeltà giornalistica implacabile e una sensibilità unica, Aleksievič ha creato un’opera di straordinaria intensità emotiva e politica, capace di coinvolgere lo spettatore e di evocare immagini che rimangono impresse nel cuore e nella mente. La critica teatrale ha lodato questa produzione, sottolineando l’interpretazione della Musy, che – secondo il critico Francesco Tei – offre una “prova di grande effetto e di alta qualità”, incarnando una “eroina tragica del nostro tempo”.