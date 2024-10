Festival delle Regioni, Liguria presente: “Innovazione e promozione dell’outdoor”

Bari. La Regione Liguria partecipa anche quest’anno a “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome” in programma a Bari a partire da oggi, sabato 19, fino a martedì 22 ottobre. La terza edizione del Festival è dedicata al tema “La Regione del futuro tra digitale e green: quali competenze?”.​ All’interno del Villaggio allestito in piazza del Ferrarese, la Liguria prenderà parte a tutte e tre le aree tematiche previste: showcase, degustazione e intelligenza artificiale. ​

Lo stand della Regione Liguria è caratterizzato dalle immagini delle ​tre campagne promozionali del territorio: ​”​Il mare verde di Liguria”, ​”Liguria,​ il più bel mare d’Italia​”,​ “Liguria,​ un mare di borghi​” con testi esplicativi che valorizzano il brand ​d​i destinazione.​ Verranno inoltre distribuiti gadget e brochure promozionali, con un’attenzione particolare all’offerta turistica outdoor.

Nel dettaglio, per la programmazione artistica sarà il gruppo “I Trilli” a rappresentare musica e tradizione liguri. Nell’area degustazioni si terranno poi due sessioni di preparazione del pesto al mortaio con somministrazione di tartine a base di prodotti tipici liguri. Infine, l’intelligenza artificiale ​verrà affrontata attraverso un laboratorio su diversi progetti di RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment), investimento del PNRR, rivolti a un team di innovatori per valorizzare i risultati di ricerca. La Liguria entrerà anche nell’arena del Festival con una presentazione sulla strategia digitale, realizzata in collaborazione con Liguria Digitale Spa, con l’obiettivo di illustrare le future visioni tecnologiche della Regione.