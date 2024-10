Festival della Scienza, il programma di martedì 29 ottobre tra spazio e fisica

Genova. Prosegue domani, martedì 29 ottobre 2024, il Festival della Scienza di Genova, la manifestazione giunta alla ventiduesima edizione e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo. Oltre a 85 laboratori e 14 mostre, nella sesta giornata di Festival, 7 conferenze e 2 eventi speciali: Discover ESA Live (ore 9.30 e 11), Cherchez, les femmes! (ore 10:30), Ocean Rights: una sfida immane (ore 17.30), Descrivere l’incurabile per poterlo sconfiggere (ore 18), Guida alla prossima trasformazione tecnologica (ore 18), Sfida all’ultima fetta (ore 18), Sfidare lo spazio (ore 18.30), La canzone delle foreste (ore 19) e Fotoni, una breve storia lunghissima (ore 21).

Ad aprire la giornata è Proteggere il pianeta Terra (ore 9.30 e 11) l’appuntamento del ciclo di incontri online dedicato alle scuole Discover ESA Live, nell’ambito della collaborazione del Festival con l’Agenzia Spaziale Europea, nel quale si esamina il cambiamento climatico mettendo in evidenza il ruolo essenziale dei satelliti nell’acquisizione di dati fondamentali per comprendere le dinamiche climatiche globali e sviluppare strategie di mitigazione. A seguire, è in programma la conferenza/spettacolo Cherchez, les femmes!, un fumetto in versione teatrale recitato dagli attori Rossella Rivoli e Giovanni Amura, in cui si parla di algoritmi e matematiche a cui segue una discussione che coinvolge la fumettista Sara Menetti e Sara Bonella, Deputy Director del Cecam di Losanna (evento gratuito ore 10.30, Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, modera Roberto Natalini).

L’attuale gestione dell’Oceano è regolata da accordi caratterizzati da un vizio di fondo: il focus è sempre sugli interessi degli umani, mentre urge cambiare paradigma e far diventare l’Oceano oggetto di diritti. Parlano di questa sfida Antonio Di Natale, biologo ed ecologo marino, e Alfredo Viglienzoni, del Comune di Genova nell’incontro Ocean Rights: una sfida immane (ore 17.30, Biblioteca Universitaria di Genova). Un’altra sfida è quella rappresentata dalla lotta contro il cancro: la tavola rotonda Descrivere l’incurabile per poterlo sconfiggere (ore 18, Auditorium del Galata Museo del Mare, modera Nicola Tirelli) parla dell’oncologia di precisione grazie ai contributi del medico e immunologo Lorenzo Moretta, e dei neurobiologi Davide De Pietri Tonelli e Stefano Gustincich. Una riflessione generale sull’importanza e l’attualità della chimica è l’oggetto dell’incontro Guida alla prossima trasformazione tecnologica, in cui due chimici, Angela Agostiano e Gianluca Farinola, insieme al primo ricercatore del Cnr di Pisa Giovanni Villani, analizzano problematiche e prospettive future di questa disciplina (ore 18, Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale).

Il secondo evento speciale “a tutto gusto” al MOG – Mercato Orientale Genova è dedicato ai salumi: Sfida all’ultima fetta, (ore 18) un aperitivo che è anche una gara tra storia, cultura, arte e scienza dei salumi, organizzato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Alle ore 18.30, alla Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale l’astrofisico e astronauta Umberto Guidoni, protagonista di due missioni della Nasa a bordo dello Space Shuttle, racconta la sua esperienza nel cosmo soffermandosi sulle prospettive future in materia nella lectio Sfidare lo spazio. Il ricercatore Giorgio Vacchiano, e la filosofa dell’ambiente e antropologa Irene Borgna, sono due cantastorie d’eccezione in La canzone delle foreste, una conferenza-spettacolo che racconta ai più giovani le foreste del mondo e i preziosi servizi che forniscono (ore 19, La Claque, Teatro della Tosse). La luce, il fenomeno fisico per eccellenza senza di cui non ci sarebbe vita, è il tema della conferenza/spettacolo Fotoni, una breve storia lunghissima (ore 21, Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale), in cui Alessandro Farini ed Elisabetta Baldanzi, fisici esperti di ottica e di psicofisica della visione, conducono in un viaggio fatto di immagini e di parole.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Il programma del Festival è disponibile sul sito www.festivalscienza.it. Sempre online sono disponibili i biglietti e gli abbonamenti, mentre il call center gratuito del Festival al numero 010 8934340 è aperto per informazioni e prenotazioni con i seguenti orari: nei giorni feriali 9-19, sabato e festivi 10-19. L’acquisto dei biglietti si può effettuare anche all’Infopoint nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale (aperto nei giorni feriali 9-19, sabato e festivi 9.30-19) in cui gli animatori possono fornire anche consigli sulle attività da seguire nel corso della giornata. Confermata l’iniziativa Gen Z al Festival, per coinvolgere e avvicinare sempre più giovani alle discipline scientifiche. Anche quest’anno, infatti, tutte le conferenze del Festival sono gratuite per gli under 18, per gli studenti universitari e per gli iscritti ai percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (Its Academy) realizzati dalle Fondazioni Its della Liguria.