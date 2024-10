Festival della Scienza, il programma del 28 ottobre: pianeti, Morisot, geometria e malattie rare

Genova. Prosegue domani, lunedì 28 ottobre 2024, il Festival della Scienza di Genova, la manifestazione giunta alla ventiduesima edizione e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo. Oltre a 80 laboratori e 13 mostre, nella quarta giornata di Festival, cinque conferenze e quattro eventi speciali: Discover Esa Live (ore 9.30 e 11), Altre terre. Pianeti Extrasolari protagonisti del premio Asimov 2024 (ore 11), Ma davvero? (ore 11), Berthe Morisot e la luce (ore 17), La più grande sfida della geometria (ore 17.30), Il darwinista infedele (ore 18), L’importanza dei nomi (ore 18), Le sfide della seconda rivoluzione quantistica (ore 18.30), Il mistero del sonno (ore 21).

IL PROGRAMMA DI CONFERENZE ED EVENTI SPECIALI

Continuano gli appuntamenti con Discover ESA Live, il ciclo di webinar dedicati alle scuole nell’ambito della collaborazione del Festival con l’Agenzia Spaziale Europea: domani tocca a Verso l’infinito e oltre (ore 9:30 e 11) un approfondimento delle missioni dedicate allo studio della galassia e dello spazio profondo. Alle ore 11, a Palazzo Ducale nella Sala del Minor Consiglio Ma davvero?, con Caterina Zei, geologa e divulgatrice, e Giovanna Carboni, autrice per Rai Gulp, che presentano il nuovo programma targato Rai Kids dedicato alle scienze della terra. In contemporanea, nella Sala del Maggior Consiglio, si svolge Altre terre. Pianeti extrasolari protagonisti del Premio Asimov 2024, un incontro con l’astrofisico Giovanni Covone, vincitore dell’ultima edizione. Nell’occasione Silvano Fuso, e Giovanni Gallucci, responsabili del Premio per Genova e la Liguria lanciano l’edizione 2025 del Premio Asimov con la dichiarazione dei libri finalisti scelti dalla commissione scientifica nazionale. Questi due eventi, sebbene indirizzati prevalentemente alle classi, sono aperti gratuitamente al pubblico.

All’Appartamento del Doge, alle ore 17 la visita speciale Berthe Morisot e la luce permette di vedere la mostra “Impression, Morisot“ con due guide di eccezione: la direttrice di Palazzo Ducale Ilaria Bonacossa e Raffaella Fontana, fisica ed esperta di beni culturali. L’evento è organizzato in collaborazione con Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura e riservato ai possessori di abbonamento premium. Il matematico e divulgatore Alberto Saracco, nell’incontro La più grande sfida della geometria (ore 17.30, Biblioteca Universitaria di Genova) dimostra come la storia della geometria e della sua “crisi d’identità” sia strettamente intrecciata con la storia della matematica e della cultura in generale, mentre Paolo Mazzarello, professore di storia della medicina e autore di biografie scientifiche, nell’incontro Il darwinista infedele rilegge la visione antropologica di Cesare Lombroso, offrendone un’interpretazione suggestiva e originale (ore 18, Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale).

Le malattie rare, al netto dell’aggettivo che le accompagna, colpiscono in Italia circa due milioni di individui, il 6% dei quali non ha ancora ricevuto una diagnosi. Inoltre, molte di esse sono addirittura prive di un nome. Una sfida di cui parlano due ricercatrici dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri: Ariela Benignie Sara Gamba, insieme a Marco Gattorno dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova, nella tavola rotonda L’importanza dei nomi (ore 18, Auditorium del Galata Museo del Mare, modera Angelo Ravelli). Oggi, grazie alle tecnologie quantistiche, nuove possibilità sono ormai all’orizzonte: ne parlano in Le sfide della seconda rivoluzione quantistica (lunedì 28 ottobre, ore 18.30, Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, modera Leonardo De Cosmo) Tommaso Calarco, fisico esperto di sistemi quantistici, Fabio Sciarrino, fisico esperto di informatica quantistica e Silvia Zorzetti, esperta di informatica quantistica applicata del FermiLab di Chicago. Chiude il programma di domani, lunedì 28 ottobre, lo studioso del sonno Valter Tucci con l’incontro Il mistero del sonno con cui porta alla scoperta dei geni del sonno, veri e propri architetti della salute, scoperti solo recentemente (lunedì 28 ottobre, ore 21, Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale).

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Il programma del Festival è disponibile sul sito www.festivalscienza.it. Sempre online sono disponibili i biglietti e gli abbonamenti, mentre il call center gratuito del Festival al numero 010 8934340 è aperto per informazioni e prenotazioni con i seguenti orari: nei giorni feriali 9-19, sabato e festivi 10-19. L’acquisto dei biglietti si può effettuare anche all’Infopoint nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale (aperto nei giorni feriali 9-19, sabato e festivi 9.30-19) in cui gli animatori possono fornire anche consigli sulle attività da seguire nel corso della giornata. Confermata l’iniziativa Gen Z al Festival, per coinvolgere e avvicinare sempre più giovani alle discipline scientifiche. Anche quest’anno, infatti, tutte le conferenze del Festival sono gratuite per gli under 18, per gli studenti universitari e per gli iscritti ai percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (Its Academy) realizzati dalle Fondazioni Its della Liguria.