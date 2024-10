Festival della Scienza, il gruppo Iren presenta il laboratorio “Volta la carta”

Genova. Iren, oltre a sostenere l’importante iniziativa dedicata alla divulgazione scientifica, sarà presente all’interno della programmazione dell’evento con alcune attività dedicate ai temi della sostenibilità ambientale.

Durante tutte le giornate del festival Eduiren, settore educational del Gruppo, curerà il laboratorio Volta la carta!, dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. I partecipanti, saranno invitati, attraverso un gioco di carte, a conoscere ed approfondire le migliori soluzioni per rispondere alle sfide che minacciano l’ambiente e il pianeta. Il laboratorio si terrà a Palazzo Ducale dalle ore 9 alle 16 nei giorni feriali e dalle 10 alle 19 nelle giornate festive in cui sarà aperto anche agli adulti.

Negli stessi spazi sarà inoltre allestita una sala cinema dove sarà possibile vedere gli episodi della nuova docu-serie “Circular Future Tour”, prodotta con Giffoni Innovation Hub, che raccontano le soluzioni sostenibili adottate dal Gruppo Iren nella gestione dei servizi idrici, energetici e ambientali in Liguria, Piemonte ed Emilia.

All’interno del Festival della Scienza Iren sostiene inoltre lo spettacolo Allegro Bestiale, che andrà in scena al Teatro della Tosse sabato 2 novembre alle 21: Telmo Pievani, la Banda Osiris e Roberta Mengozzi condurranno i visitatori in un viaggio attraverso lo Stivale ambientato in un futuro prossimo, con un paesaggio trasformato dai cambiamenti climatici e abitato da creature reali e immaginarie.

La partnership del Gruppo con il Festival della Scienza di Genova si colloca in un ampio calendario culturale a cui Iren assicura supporto, nell’ottica di valorizzare gli eventi che il territorio offre: una strategia che traduce la volontà di Iren di realizzare un futuro sostenibile nei propri territori, contribuendo a creare valore per le comunità attraverso le passioni che le animano.

Una concezione più ampia della sostenibilità, che passa quindi dal sostegno alla cultura e agli eventi capaci di mettere in moto le persone e le città.