Festival della Scienza al via: si parte domattina con i divulgatori e creator digitali Virginia Benzi ed Elia Bombardelli

Genova. Domani, giovedì 24 ottobre, prende il via la ventiduesima edizione del Festival della Scienza, in programma a Genova fino a domenica 3 novembre con un programma composto da 248 eventi articolati in 90 conferenze, 108 laboratori, 15 mostre, 7 spettacoli e 28 eventi speciali.

Alle 16.30 nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale è in programma l’inaugurazione ufficiale alla presenza del presidente Massimo Nicolò, del presidente del Consiglio Scientifico Carlo Ferdeghini, della presidente del comitato di programmazione Francesca Messina, della direttrice Fulvia Mangili, delle istituzioni cittadine e di tutte le realtà che compongono la manifestazione.

IL PROGRAMMA

Il Festival della Scienza si apre già a partire dal mattino con l’avvio degli oltre 100 laboratori e l’apertura delle 15 mostre in programma. Alle ore 10.30 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale la divulgatrice scientifica e creator Virginia Benzi, insieme al docente di matematica e YouTuber Elia Bombardelli e al filosofo Luciano Floridi, spiega come Raccontare le Stem ai giovani in un incontro organizzato in collaborazione con Fondazione Leonardo e supportato da Leonardo. Durante l’evento, sarà proiettato anche il trailer di “A scuola di Stem”, un progetto di Fondazione Leonardo in collaborazione con Edulia Treccani per coniugare educazione e digitalizzazione (modera Ilaria Iacoviello). L’incontro è a ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione su festivalscienza.it.

Dopo l’inaugurazione ufficiale delle 16.30, alle ore 18 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, è prevista la lectio magistralis del matematico Alfio Quarteroni ‘Il battito della matematica’. L’accademico pluripremiato, fondatore del Mox del Politecnico di Milano e attualmente direttore della scuola politecnica di Losanna, torna al Festival per presentare il simulatore iHeart, un modello matematico che riproduce per la prima volta la funzionalità completa del cuore umano, sviluppato anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. L’incontro è a ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione su festivalscienza.it.

A seguire, si tiene l’evento speciale Opening Festival, una novità della ventiduesima edizione, in cui tre luoghi simbolo della manifestazione aprono gratuitamente le porte per offrire alla cittadinanza un assaggio dell’evento, raccontato direttamente da chi il Festival lo compone. Giovedì 24 ottobre, dalle ore 20.30 alle 22.30, infatti, il pubblico potrà accedere liberamente a Palazzo Ducale (Sala del Munizioniere e Loggia degli Abati), Palazzo della Borsa e Piazza delle Feste e avere un’anteprima degli eventi del Festival al loro interno, dialogando direttamente con chi ha progettato le attività.