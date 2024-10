Federico Gangi esalta la New Racing for Genova al “Merende”

Genova. E’ stato ancora Federico Gangi ad esaltare maggiormente la scuderia New Racing for Genova nello scorso fine settimana. Al Rally di Santo Stefano Belbo – Trofeo delle Merende, dove ha gareggiato con una Renault Clio R3 e con Gianina Libera alle note, il giovane pilota savonese ha messo a segno una nuova prestazione di ottimo livello, conquistando la tredicesima piazza assoluta finale ed abbinando a questo piazzamento il successo nel Gruppo e nella Classe d’appartenenza, oltre al primato tra le vetture a Due Ruote Motrici e quello tra gli Under 25 di tale categoria.

Dopo questo impegno, l’attenzione di Federico Gangi si sposta tutta sul prossimo Rally di Sanremo, dove ritroverà la Skoda Fabia e tornerà a fare coppia con la leggendaria Fabrizia Pons, che ha recitato un ruolo davvero importante nel successo assoluto, il primo della sua carriera, conseguito dal giovane savonese al recente Rally delle Palme.

Rally Terra Sarda – Un avvio prudente, a cui ha fatto seguito una seconda parte di gara tutta d’attacco, non ha consentito a Giuseppe Mannu di andare oltre la quinta piazza assoluta finale nella prova isolana, valida per la Coppa Rally di Zona 10. Il pilota della New Racing for Genova, in lizza con Angelo Medas e con la sua Skoda Fabia RS, ha comunque portato avanti bene il suo percorso di crescita al volante della berlina céca.

Rallylegend – La 22^ edizione della prestigiosa gara sammarinese, in programma da giovedì a domenica, vedrà al via tre equipaggi portacolori della New Racing for Genova. Sono quelli formati da Riccardo Lopes – Denis Baravalle e da Andrea Gonella – Laura Bottini, che saranno entrambi in lizza con le Skoda Fabia, oltre a quello composto da Giovanni Lopes, il padre di Riccardo, e Stefano Bruzzese, attesi al confronto con una Lancia Delta Integrale del 1989.