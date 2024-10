Expo Fontanabuona e Valli del Levante, dal 4 al 6 ottobre le eccellenze del territorio in mostra

San Colombano Certenoli. Presentata questa mattina la 40esima edizione di Expo Fontanabuona e Valli del Levante, in programma nei padiglioni di Calvari, a San Colombano Certenoli da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Questa edizione speciale della manifestazione, organizzata da Città Metropolitana di Genova in collaborazione con il contributo di Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova e realizzato da Mare Consulting, vuole valorizzare la tradizione e la creatività dell’entroterra. La mostra costituisce un viaggio intrigante alle radici degli antichi saperi, con una buona campionatura di prodotti e settori merceologici. Dai produttori agricoli agli artigiani, dagli operatori turistici alle associazioni culturali, l’evento rappresenta una vetrina importante per chi ama il “made in Liguria”.

Sarà possibile gustare focaccia al formaggio, minestrone alla genovese, canestrelli, birre locali e tanto altro ancora, un’opportunità unica per assaporare le specialità del territorio e i piatti tipici. Il programma si arricchisce di eventi d’eccezione a ingresso gratuito e di experience, pensate per far conoscere e vivere le valli genovesi. Non mancheranno i convegni nell’ottica del rilancio e della promozione del territorio. I 50 espositori di questa edizione, tra imprese artigiane, aziende agricole e altre realtà, saranno ancora una volta i veri protagonisti che riprenderanno la scena su una superficie espositiva di circa 5800 mq. L’Expo lo scorso anno registrò circa 9.000 presenze, che per l’edizione 2024 si vogliono ulteriormente incrementare; sono infatti attesi 13.000 partecipanti. All’incontroerano presenti, per Città Metropolitana di Genova, il consigliere metropolitano delegato al piano strategico, il responsabile della direzione sviluppo economico Maurizio Torre, l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio del Comune di Ne, oltre a Lorenzo Baglietto, referente dell’azienda Fantic e un rappresentante dell’associazionismo attivo coinvolto nell’expo.

“Questa quarantesima edizione della Fiera Expo Fontanabuona – osserva il Consigliere Metropolitano delegato al piano strategico – ha come filo conduttore la promozione del turismo, un settore fondamentale per il nostro territorio. Nel corso del convegno con gli operatori ed esperti di turismo, provenienti dalla Riviera di Levante, apprenderemo dalla loro preziosa esperienza le linee guida per valorizzare le Valli del Levante. Il turismo rappresenta una risorsa inestimabile anche per l’entroterra genovese, un vero e proprio petrolio che dobbiamo saper sfruttare e promuovere in maniera sostenibile ed efficace, per garantire lo sviluppo e la crescita dei territori. Perché a pochi chilometri dalla Piazzetta di Portofino, il luogo più glamour del mondo, si trova un entroterra tutto da scoprire”.

“L’Expo si rinnova anno dopo anno, mettendo insieme imprese, associazioni e istituzioni pubbliche, per celebrare il talento, le competenze e, perché no, le spinte innovative dei produttori delle nostre valli” aggiunge il sindaco del Comune di San Colombano Certenoli, che ospita l’evento.

“Sono molto soddisfatta dell’aumentato coinvolgimento dei Comuni della vallata estesa anche al Levante, questo grazie soprattutto all’organizzazione della Città Metropolitana di Genova con la collaborazione di Mare Consulting. Ritengo che le experience siano un’ottima opportunità per conoscere le eccellenze del territorio” sottolinea l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio del Comune di Ne.

“Lavoriamo tutti insieme per realizzare un evento che sia all’altezza delle aspettative con l’obiettivo di rilanciare il territorio. La risposta di aziende, associazioni, enti e di tutto il territorio è la conferma che è una sfida che si può vincere”, rimarca Riccardo Grassi, amministratore di Mare Consulting

Experience, un territorio in mostra

Tra paesaggi, bellezze naturali e architettoniche e l’eccellenza dei suoi prodotti tipici, per tre giorni l’edizione 2024 di Expo Val Fontanabuona e Valli del Levante si arricchisce di numerose attrazioni per scoprire le vocazioni del territorio grazie alle experience, percorsi di scoperta attraverso le tradizioni delle Valli.

Tra queste, spicca la visita al Museo del Damasco di Lorsica e alla tessitura Demartini, dove si potrà ammirare l’arte della tessitura che caratterizza il territorio. Gli appassionati di distillati potranno invece scoprire i segreti della “Distilleria della Cinque Terre”, conosciuta per il suo Amaro Camatti. Per gli amanti della natura, la pedalata lungo la Ciclovia dell’Ardesia (il 6 ottobre) offrirà un’immersione nella natura che definisce il paesaggio locale; partenza da Calvari, arrivo a San Colombano, in collaborazione con Fiab coordinamento Liguria. Inoltre, la Basilica di San Salvatore dei Fieschi apre le sue porte per un viaggio nella storia e nell’architettura, seguito da un’escursione guidata al massiccio del Monte San Giacomo, attraverso la via dell’ardesia. Info utili su: https://expovalfontanabuona.it/expo-fontanabuona-experience

Spettacoli ed eventi

L’Expo non sarà solo un contenitore di gastronomia ed eccellenze locali, ma per festeggiare il quarantesimo compleanno è stato preparato un ricco calendario di eventi e spettacoli a ingresso gratuito. Si apre il 4 ottobre, alle ore 21, con l’atteso concerto di Aldo Ascolese, storico collaboratore di Fabrizio De Andrè, che offrirà un tributo al grande cantautore genovese, anche in occasione dei 40 anni di un capolavoro della canzone d’autore come “Creuza de ma”. Il 5 ottobre, ore 19, dopo il grande successo riscosso all’Arena del Mare, tornerà sul palco lo spettacolo “I love Genova show”, con la partecipazione di Alex Flyer, Talita Consalvo, I Cugini della Corte e Mike FC. La serata sarà impreziosita da un DJ set curato da Daniele Zaffiri, in arte “Danijay”, che farà ballare il pubblico. L’evento clou dell’edizione sarà lo spettacolo comico di Enzo Paci, conosciuto per i suoi ruoli nelle serie “Blanca” e “Come è umano lui”. Paci presenterà il suo nuovo show “Uh dalla clava a TikTok” il 5 ottobre alle 21.30. Il comico genovese promette risate e riflessioni, in uno spettacolo che ripercorre l’evoluzione della comicità e della comunicazione dai tempi antichi fino ai social network. Lo spettacolo dei fuochi d’artificio, organizzati da una storica azienda della Fontanabuona, Leverone Fireworks, concluderà la serata di venerdì 4 ottobre, festeggiando in grande stile il quarantesimo compleanno della fiera. Durante i tre giorni della manifestazione, ci saranno numerosi eventi collaterali, tra cui uno show cooking dedicato alla preparazione del pesto, i laboratori per la preparazione della focaccia e la presentazione del Rally della Lanterna, che quest’anno si “gemella” con Expo Fontanabuona per festeggiare i suoi 40 anni. Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli. Un’area interamente dedicata ai bambini proporrà giochi, animazione con i Clown al volo Odv, i laboratori creativi de L’incantevole Aprile, e tante altre attività, grazie anche alla collaborazione con il Distretto Socio Sanitario N. 15 di San Colombano Certenoli. Infine, non mancherà il gustosissimo appuntamento con il Campionato mondiale del Canestrello, giunto ormai alla sua settima edizione. La premiazione di questo dolce concorso si terrà domenica 6 ottobre e sarà un’occasione per scoprire le migliori creazioni di questa specialità ligure. I convegni per rilanciare e promuovere il territorio Sabato 5 ottobre (ore 10.30) è in programma il convivium sul turismo consapevole che riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio; organizza Città Metropolitana di Genova, con la partecipazione di esperti del settore per fare il punto sullo scenario attuale del turismo nell’entroterra, ma anche sulle scelte per il futuro. Sabato 5 ottobre, inizio ore 14.45 sarà presentato il progetto “Esci dal guscio!” dedicato a castagno, nocciolo e noce sulla misura “biodiversità” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria.

Informazioni utili

L’Expo si terrà a San Colombano Certenoli da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre. Gli orari di apertura saranno dalle ore 11 alle 23, il venerdì e il sabato, e dalle ore 11 alle 21 la domenica. Sul sito ufficiale (https://expofontanabuona.it/) è possibile consultare il calendario completo degli eventi e prenotare la partecipazione alle experience.