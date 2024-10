A Genova dal 15 al 17 novembre 350 atleti per l’European Champions League di calcio balilla

Genova. Dal 15 al 17 novembre la città di Genova, Capitale Europea dello Sport per il 2024, ospiterà l’European Champions League di calcio balilla, un evento organizzato dalla Itsf International Table Soccer Federation in collaborazione con la Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e con la Licb Lega Italiana Calcio Balilla.

Alla manifestazione, organizzata al Paladonbosco di Sampiedarena, partecipano oltre 350 atleti provenienti da 17 nazioni: Armenia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Slovenia. Tre le categorie in gara: uomini, donne e senior.

Il programma prevede il fischio d’inizio venerdì 15 novembre con l’arrivo dei partecipanti e riscaldamento, mentre sabato 16 novembre tocca alle gare di qualificazione per le diverse categorie. Domenica 17 novembre i quarti di finale, semifinali, finali e cerimonia di premiazione conclusiva.

“Un appuntamento che sposa tantissime delle direttrici sulle quali abbiamo fondato il nostro progetto come Capitale Europea dello Sport: dalla valorizzazione del territorio al coinvolgimento dei giovani e delle scuole – l’assessora allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianci – Ci apprestiamo quindi a vivere tre giornate all’insegna dell’agonismo ma anche del divertimento e della socialità. Genova è pronta a dare il benvenuto in città ai tantissimi atleti ed è pronta a conquistarli con le sue bellezze e le sue eccellenze. Ma anche con il calore del pubblico che, anche questa volta, risponderà con una grande partecipazione regalando così una cornice davvero unica”

“Siamo entusiasti di portare a Genova un evento di così grande portata internazionale – aggiunge Enzo Casadidio, presidente nazionale Figest – Il calcio balilla è uno sport che unisce generazioni e culture diverse, e siamo certi che questa manifestazione saprà coinvolgere un vasto pubblico. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Genova per il prezioso supporto e tutti i partner che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante appuntamento”.

“Siamo pronti a vivere tre giorni di grande sport e divertimento, e invitiamo tutti gli appassionati a venire a Genova per sostenerci – conclude Nicola Colacicco, responsabile Figest della specialità calcio balilla – Saranno cinque i tavoli ufficiali in gara: Roberto Sport, Garlando, Bonzini, Leonhart e Tornado. Per l’Italia ci saranno, nella categoria uomini, i team di Siracusa, Napoli e Lucca, per le donne i team di Genova e Villa Pamphili, per i veterani la squadra di casa del Genova e quella di Pieve Fissiraga”.