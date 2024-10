Elisoccorso, Viale: “Orlando dimentica che fu il Pd a opporsi”

Liguria. “Orlando nel suo programma, parlando di sanità, fa riferimento all’elisoccorso, dimenticando che, nel 2019 se fosse stato per il Pd, la Liguria sarebbe stata l’unica regione in Italia a non garantire il servizio”.

Lo dice in una nota Sonia Viale, candidata per la Lega alle elezioni regionali, vicepresidente della regione e assessore alla Sanità nella precedente legislatura.

“Furono proprio gli esponenti di Pd, Linea Condivisa e 5 Stelle a scagliarsi ferocemente contro la Regione e a chiedere l’interruzione della procedura che avevamo in corso e che per noi fu una scelta obbligata per la disdetta del Dipartimento nazionale dei dei Vigili del Fuoco nel 2018. Anche il consigliere Pippo Rossetti, all’epoca nel Pd, protestò contro la procedura di gara paventando un aumento di spesa spropositato rispetto al reale costo del servizio. Quando regioni come l’Emilia avevano l’elisoccorso privato già da trent’anni, tutta la sinistra fece muro contro il bando di gara e la gestione privata per pura ideologia, rischiando che la Liguria perdesse il servizio, quando invece, grazie a una convenzione che firmammo anche con i vdf, la nostra Regione è tutt’oggi l’unica nel panorama nazionale che integra l’elisoccorso tra pubblico e privato. Oggi il servizio di elisoccorso è apprezzato da operatori e cittadini, salva vite in tutti i luoghi del nostro bel territorio anche se complesso nei collegamenti . Tutto questo con i partiti del no che appoggiano Orlando non sarebbe stato possibile”.