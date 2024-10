Regionali, Sansa lancia la campagna porta a porta: “Chiamatemi, verrò a trovarvi a casa vostra”

Genova. “Chiamatemi. Verrò a casa vostra a trovarvi. Da domani visiterò le persone che mi chiederanno di andare da loro”. Il consigliere regionale Ferruccio Sansa, già candidato presidente nel 2020 e oggi capolista di Alleanza Verdi Sinistra, lancia la campagna porta a porta a venti giorni dall’appuntamento col voto.

“Verrò per farmi conoscere, ma soprattutto per conoscere voi, la vostra vita, i vostri problemi, le vostre proposte. Per guardarci in faccia – scrive Sansa sui suoi profili social -. Non lo faccio solo per voi. Lo faccio per me. Per fare politica bisogna conoscere la vita vera delle persone, per fare politica non si può essere soli, per fare politica non si può stare soltanto nelle aule delle istituzioni, ma anche nelle case. La politica è fatta di persone vere. La fiducia si costruisce così”.

In base agli stessi principi Sansa negli ultimi anni ha testimoniato il suo viaggio nei 234 comuni della Liguria. Nelle scorse settimane, prima di ricandidarsi al Consiglio regionale, aveva chiesto il supporto dei suoi follower. E in questa campagna elettorale è già stato protagonista, non solo per gli attacchi frontali al “sistema Toti”, ma anche per aver ribadito la contrarietà al progetto del nuovo ospedale Galliera, costringendo Orlando a chiarire la propria posizione (a favore).

Chi vorrà incontrare ricevere Sansa a casa sua potrà scrivere all’indirizzo sansacasavostra@gmail.com e concordare un appuntamento.