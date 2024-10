Regionali, per Salvini niente scaramanzia: “Se va a votare la gente noi stravinciamo”

Genova. È stato l’evento di fine campagna elettorale dell’assessora Marta Brusoni, new entry della Lega, a chiudere il tour di Matteo Salvini in giro per la Liguria negli ultimi giorni prima del voto. Domani la festa con Meloni e Tajani ai Magazzini del Cotone, ma intanto in piazza Rossetti si brinda a Marco Bucci pensando già al risultato.

“Se va a votare la gente noi non vinciamo, noi stravinciamo”, sottolinea il vicepremier invitando tutti a “parlare e chattare” coi propri conoscenti “perché tanti non sanno nemmeno che in Liguria si vota“. E la colpa, secondo Salvini, è anche dei media: “Incredibilmente per le televisioni nazionali la Liguria non esiste. Non c’è stata una trasmissione televisiva nazionale sulla Liguria. Quando votavano le altre Regioni talk show, dibattiti tra i candidati… Vi ricordate quando ha votato la Sardegna? Sembrava che votassero gli Stati Uniti. Adesso votano un milione e mezzo di liguri: silenzio”.

Perché? “Secondo me per due motivi: sperano che voti poca gente perché meno gente vota e più conta il voto di quelli che vanno a votare per interesse. Secondo motivo: non si può parlare in campagna elettorale di sondaggi, ma siccome i sondaggi sono positivi per la Lega e per il centrodestra, meno ne parlano prima del voto, meno ne dovranno parlare dopo il voto. Invece l’avevano costruita bene quest’estate: la Liguria era l’apertura di tutti i giornali, tutti con scandalo Liguria e sistema Genova“.

E come si convincono gli indecisi e quelli che non vogliono andare a votare? “Con i fatti – assicura il ministro dei Trasporti -. Lasciamo alla sinistra gli insulti e le polemiche: qui c’è da fare il buon lavoro che la Regione e il Comune di Genova hanno impostato in questi anni. Basta guardare quanti cantieri aperti ci sono a Genova, quanto sta aumentando di valore la casa dei genovesi, quando sta crescendo il lavoro, con la Liguria che è stata lo scorso anno la prima regione in Italia per nuovi posti di lavoro creati. E io mi auguro che domenica siano in tanti a continuare a scegliere questo percorso di crescita, perché di là c’è il ritorno al passato, a Burlando, ad una Liguria ferma che non investiva sul suo futuro. Non vedo l’ora che arrivino domenica e lunedì, meteo permettendo, ma anche sotto l’acqua credo che decidere il futuro della propria terra sia fondamentale”.

Se vittoria sarà, per Bucci si aprirà la partita della giunta. “Da lunedì parliamo di progetti, perché contiamo di vincere – taglia corto Salvini – Poi chi farà cosa lo sceglierà il sindaco. Conto in un ottimo risultato della Lega che negli ultimi anni ha riscosso ottimi risultati nei comuni e nelle regioni. E’ stata non protagonista unica, ma con altri, di questo rinascimento genovese e ligure, quindi conto che arrivi presto il giorno del voto: chi non vota poi lascia agli altri la scelta al posto suo“.