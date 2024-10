Regionali, Salvini: “Non vedo l’ora che arrivi domenica, Bucci prenderà tantissimi voti anche da sinistra”

Genova. “Non vedo l’ora che arrivi domenica. La sinistra ha scelto la Liguria e Genova come laboratori politici, ma genovesi e liguri non sono cavie da laboratorio. Hanno toccato con mano cosa significa avere la Lega al governo e penso che Marco Bucci prenderà tantissimi voti anche da gente politicamente a sinistra perché è un sindaco concreto, onesto, pragmatico”. Ne è convinto Matteo Salvini, oggi in tour prima a Imperia e poi a Genova, mentre si avvicina l’ultima settimana di campagna elettorale che porterà al voto del 27-28 ottobre.

Il vicepremier e leader della Lega è arrivato nel tardo pomeriggio al gazebo della Lega a Sestri Ponente, in piazza dei Nattino, dove pioggia e vento non hanno scoraggiato militanti e simpatizzanti che si sono fermati a fare selfie. Tra loro anche giovanissimi e bambini con le rispettive famiglie.

Questo appuntamento elettorale “è fondamentale per i liguri – rimarca Salvini -. Domenica prossima potranno scegliere tra il passato che si ricordano degli Burlando, delle Vincenzi, della Liguria ferma, e il futuro di Bucci, Rixi, di una città e una regione che stanno correndo, che fino a dieci anni fa era nella parte bassa della classifica e adesso invece è ai primi posti in Italia”.

“In neanche due anni al ministero delle Infrastrutture stiamo investendo sulla Liguria una quantità di denari, progetti, energia e passione come mai in passato. Se pensiamo alla Diga che parte della sinistra vorrebbe fermare, se pensiamo alla Gronda, se pensiamo che alla fine dei lavori dell’alta velocità si arriverà in un’ora da Milano e Torino, se pensiamo a come sta cambiando aspetto Genova non solo in centro ma anche a ponente, la mia preoccupazione è che a sinistra c’è ancora qualcuno che vorrebbe fermare tutto questo. Penso ai Cinque Stelle, ai no di Toninelli… Non vedo l’ora che arrivi domenica”, ripete il segretario del Carroccio.

“L’unica cosa sicura dei sondaggi è che la Lega andrà molto male”, ha detto oggi Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, sfidando a distanza Salvini a Imperia. La risposta del vicepremier è al vetriolo: “Stamattina c’era il gazebo della Lega che aveva la fila, poi sono andato a salutare anche i militanti del Pd che nonostante Orlando erano pochini e tristarelli. Domenica decidono i cittadini, non decidono i partiti. E se gli argomenti di Orlando sono portare sfortuna agli altri e se qualcuno a sinistra dice di non votare Bucci perché rischia di morire, vuol dire che sono alla canna del gas. Penso siano di pessimo gusto, imbarazzanti, vergognosi e auguro lunga vita a Bucci e a tutti coloro che guardano avanti”.

Infine un passaggio sui magistrati con “la maglietta rossa sotto la toga” a proposito della sentenza del Tribunale di Roma che ha fermato la detenzione dei primi migranti nel centro di rimpatrio in Albania. Salvini sarà di nuovo a Genova martedì alle 15.00 al Bristol insieme a Bucci per celebrare i due anni di governo del Paese. La giornata clou sarà ovviamente quella del 25 ottobre con la chiusura della campagna elettorale insieme a tutti i leader nazionali, compresa Giorgia Meloni. Salvo cambi di programma l’appuntamento non sarà in piazza ma all’auditorium dei Magazzini del Cotone al Porto Antico alle 16.30.