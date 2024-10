Regionali, le proiezioni: Bucci in vantaggio al 49-50%, Orlando rincorre al 46,5-47,5%

Genova. Marco Bucci, sindaco di Genova candidato del centrodestra alle regionali in Liguria, è in vantaggio secondo le prime proiezioni con uno scarto più netto rispetto agli exit poll.

La proiezione Swg per La7 vede Bucci in testa al 49%, Orlando in rincorsa al 47,5% e gli altri candidati sommati al 3,5%. Lo scarto è vicino al margine d’errore statistico, pari all’1,35%.

La proiezione Opinio-Rai vede Marco Bucci al 49,8%, Andrea Orlando al 46,5%. Nicola Morra, candidato indipendente, è allo 0,9%.

La seconda proiezione Swg mostra uno scarto più ampio rispetto alla prima: Bucci al 49,6%, Orlando al 47,3%, tutti gli altri insieme 3,1%:

Gli exit poll

La rilevazione di Swg per La7 vede Marco Bucci tra il 46% e il 50%, Andrea Orlando dietro di un punto tra il 45% e il 49%.

Secondo Opinio per Rainews il candidato del centrodestra sarebbe in testa al 47-51%, lo sfidante

