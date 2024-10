Elezioni regionali Liguria: i candidati del Partito Popolare del Nord, capolista l’ex ministro Castelli

Genova. Tra i candidati presidente alle elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre c’è anche Maria Antonietta Cella, ex sindaca di Santo Stefano d’Aveto, che corre per il Partito Popolare del Nord.

Cella è presidente della Comunità Montana di Aveto e consigliera della Città Metropolitana di Genova, e la sua candidatura coincide con un “ritorno” in politica: quello di Roberto Castelli. L’ex ministro della Giustizia, storico dirigente ed esponente della Lega Nord, ha lasciato il Carroccio a fine 2023 in contrasto con le politiche di Matteo Salvini, e ha fondato il Partito Popolare del Nord.

Proprio Castelli è capolista nelle circoscrizioni di Genova e La Spezia.

I candidati nella provincia di Genova sono:

Roberto Castelli

Maria Antonietta Cella

Vittorio Mazza

Simona Ballerini

Gabriele Basso

Alberta Caminati

Marco Colombo

Paola De Vincenzi

Andrea Donniaquio

Lucia Elena Genevrino

Massimo Iaretti

Marisa Granello

Luca Sposicchi

Maryna Ambrosia Maggenta

Anna Manicone

Milena Martino

I candidati nella provincia della Spezia sono:

Roberto Castelli

Marisa Granello

Gustavo Bachi

Simona Ballerini

Paola De Vincenzi

Infine, i candidati nella circoscrizione di Imperia sono: