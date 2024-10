Regionali, Noi Moderati: “Dalla componente totiana apporto fondamentale alla vittoria di Bucci”

Genova. “Oltre 20mila preferenze. Sono quelle espresse dai candidati che si sono presentati nella lista Vince Liguria e che si sono riconosciuti nel percorso che ha visto convergere il progetto politico di Noi Moderati e i candidati provenienti dall’esperienza civica totiana così come illustrato nella conferenza stampa di inizio campagna elettorale”. A rivendicare il risultato, all’indomani della vittoria di Marco Bucci alle regionali, sono Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, e Ilaria Cavo, coordinatrice regionali ligure.

“I dati registrati dai singoli candidati sono chiari e non necessitano di ulteriori commenti – prosegue la nota -. La somma dà il senso dell’apporto fondamentale della componente unita di Noi moderati e civica totiana a questa campagna elettorale. Rapportata al totale delle preferenze espresse alla lista Vince Liguria rappresenta l’88% (20.383 le preferenze portate dai nostri candidati, tra eletti e non eletti, con un apporto incisivo del civismo totiano, su un totale di 25.168 espresse a livello ligure dalla lista Vince Liguria)”.

“Il ringraziamento va a tutti i nostri candidati che hanno dato supporto a un risultato straordinario nel segno dei valori della moderazione, del civismo e della continuità”, conclude la nota.

Un segnale chiaro anche in vista della formazione della nuova giunta. Gli eletti totiani al momento sono Federico Bogliolo e Alessandro Bozzano, ma l’entrata pressoché scontata di Matteo Campora in giunta, cui dovranno seguire le dimissioni pretese da Bucci, libererà un seggio per Jessica Nicolini, già portavoce dell’ex governatore, portando a tre su tre il totale dei consiglieri arancioni eletti nella lista. Escluso illustre l’assessore uscente Giacomo Giampedrone, oltre 3mila preferenze nello Spezzino ma niente seggio a causa del sistema di assegnazione che ha primato invece Orgoglio Liguria. È possibile tuttavia che venga ripescato da Bucci per la sua giunta.