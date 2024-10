Regionali, il M5s presenta le liste: “Campo largo? Mai esistito, ma col Pd l’asse va avanti”

Genova. Alla fine Andrea Orlando non è arrivato alla presentazione della lista del Movimento 5 Stelle alla sala Cap di via Albertazzi. “Non c’è perché è a Chiavari con altri nostri candidati. Farà il possibile per passare, è semplicemente un accavallamento di appuntamenti“, aveva detto il senatore Luca Pirondini poco prima dell’evento convocato per le 19.

In realtà nell’agenda ufficiale di Orlando l’appuntamento col M5s a Genova non c’è mai stato. Una circostanza – a dire il vero non così clamorosa, perché nemmeno Bucci aveva partecipato alla presentazione dei candidati della Lega a Genova – che tuttavia non può passare inosservata nel momento in cui a livello nazionale i rapporti tra Pd e M5s, dopo lo strappo con Renzi, non sono così rosei. E ci si chiede, considerato anche che la Liguria ha avuto un ruolo centrale nel deterioramento del campo largo, quale possa essere la solidità di un’eventuale maggioranza Orlando in Regione per i prossimi cinque anni.

“Il campo largo non c’è mai stato, è sempre stata una dicitura inventata dai nostri avversari che presupponeva che dentro ci potesse stare chiunque – spiega Pirondini -. Per noi non era così. Uno degli accordi che abbiamo preso quando abbiamo ritirato la nostra candidatura col Pd era che noi non avremmo mai fatto nulla con Italia Viva. Abbiamo chiesto semplicemente che fosse rispettato quest’accordo”.

Ma non c’è un po’ di preoccupazione per la tenuta della coalizione? “La preoccupazione l’avremmo avuta se ci fosse stato dentro Renzi, il fatto che non ci sia per noi è positivo perché vuol dire che non ci sarà uno che tutti i giorni ricatterà la maggioranza come fa sempre lui. L’asse Pd-M5s non si è mai disunito, procede e ci sta ogni tanto qualche diversità di veduta, ma non si mette in discussione il progetto, che rimane saldo”.

Insomma, dai pentastellati nessun dubbio sulla stabilità dell’alleanza in Liguria. “Noi abbiamo lavorato col Pd già nel Conte bis, abbiamo lavorato anche come opposizione. Forse la Liguria è quella un po’ più pronta a collaborare rispetto ad altre regioni”, rileva il coordinatore regionale e deputato Roberto Traversi. In ogni caso, da quanto trapela, la chiusura della campagna elettorale con Giuseppe Conte sarà celebrata a parte e non insieme agli altri leader.

Alla presentazione c’è anche il senatore Roberto Licheri, che conquista l’attenzione quando lancia manciate di caramelle al pubblico come metafora delle politiche del governo Meloni. “Il campo largo che si è fatto in Sardegna non prevedeva né Renzi né Calenda – testimonia da eletto nell’isola -. È stato questo probabilmente il discrimine che ci ha reso possibile recuperare quelle sacche di astensionismo degli anni passati. A noi non ce ne frega niente di fare un governo che moltiplica i contatti precari e i voucher, per noi il lavoro sottopagato non è un lavoro ma qualcun altro all’interno della sinistra pensa che lo sia comunque”.

Nelle liste dei candidati alle regionali i big sono certamente il coordinatore genovese Stefano Giordano e il consigliere comunale Fabio Ceraudo, quest’ultimo ricandidato su pressioni della base del Movimento dopo essere stato escluso dalla prima bozza. “La tensione è sempre positiva perché vuol dire che parecchie persone ancora ci seguono e si mettono in gioco – commenta su questo punto Traversi -. Abbiamo superato ogni problema. Cercheremo di arrivare sempre forti col nostro messaggio perché siamo convinti che in qualunque governo il M5s possa portare un ragionamento che molti cittadini seguono”.

Alle elezioni europee in Liguria il Movimento 5 Stelle ha raccolto il 10,2% dei voti, comunque meglio del 7,8% delle regionali di quattro anni fa. “Le europee per noi non sono state per nulla negative, anche se è una competizione che non ci favorisce di certo. Faremo il possibile, il nostro messaggio arriverà forte, avremo la presenza di Conte, l’interesse lo stiamo riscontrando anche da Roma”, conclude Traversi.

Le liste del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali in Liguria

GENOVA

Stefano Giordano

Fabio Carissimo

Fabio Ceraudo

Isabella De Benedetti

Daniele Di Martino

Antonino Barbera detto Antonello

Rosario Di Mauro

Angela Giuliana

Maryam Murru

Erika Piterà

Giansandro Rosasco

Daniele Severini

Maria Tini

Antonella Traino

Andrea Weiss detto Waiss

Roberta Zanardi

SAVONA

Stefania Scarone

Dario Caruso

Andrea Cerrato

Claudia Laratta

Roberto Piovano

IMPERIA

Daniela Abbo

Pierfrancesco Musacchio

Maria Spinosi

Lorenzo Trucco

LA SPEZIA

Paolo Ugolini

Federica Giorgi

Gabriele Chiono

Giordano Kalan

Maria-Angela Magnani