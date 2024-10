Regionali, Morra: “Bucci malato oncologico, potrebbe non terminare il mandato”. Poi la spiegazione: “Tranello del Foglio”

Liguria. “Gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato“. Queste le parole che Nicola Morra, candidato presidente della Regione Liguria di Uniti per la Costituzione, ex senatore del M5s, ha detto in un’intervista rilasciata al Foglio. Dichiarazioni che hanno scatenato una valanga di reazioni indignate dal centrodestra.

“Lo ha detto lui: ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. Anche se lo vedo tonico in questa campagna elettorale”, ha aggiunto Morra, che era finito al centro di un polverone simile per aver messo in guardia sulle condizioni di salute di Jole Santelli, presidente della Calabria che si aggravò e morì durante il mandato.

“Errare è umano. Morra però persevera nel suo sciacallaggio. Quello umano, ben peggiore di quello politico – commenta il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone – Dopo aver pronunciato frasi nauseanti su Jole Santelli, oggi attacca Bucci per la malattia con cui, con dignità e determinazione, il sindaco di Genova sta combattendo. Un cinismo raccapricciante, una pochezza morale indecente. Sciascia operava distinguo tra uomini, ominicchi e quaquaraquà. Le parole di Morra sono meno di questa ultima categoria”.

La deputata della Lega Elena Maccanti ribatte: “Morra non perde l’occasione di tacere e, dopo le aberranti frasi contro la Santelli che tutti, purtroppo, ricordiamo, ora manca nuovamente di rispetto ai malati oncologici, dichiarando che chi vota Bucci deve essere consapevole che è malato. Caro Morra, sai di cosa dovrebbero essere consapevoli gli elettori (e siamo certi che lo siano)? Del fatto che da quell’orrendo male si può guarire, mentre per l’ignoranza, purtroppo, spesso non c’è cura”.

La senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli definisce quelle di Morra su Bucci “parole sconcertanti che, ancora una volta, mostra mancanza di rispetto nei confronti dei malati di cancro. Offende, inoltre, la dignità e l’intelligenza dei liguri e dei calabresi quando è evidente che l’unico a mostrare pochezza e ottusità è proprio lui. Si vergogni e chieda scusa”.

Il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini: Ci vuole coraggio a fare sciacallaggio sulla malattia di un avversario politico. Gli elettori liguri siano consapevoli non del tumore di Bucci ma della pochezza e del cinismo di Nicola Morra che non perde occasione (vedi le indegne frasi che usò contro la scomparsa Jole Santelli) di mancare di rispetto ai malati oncologici. Bucci ha rivelato il suo cancro, Morra la sua stupidità per la quale davvero non c’è cura”.

“È avvilente vedere un ex senatore della Repubblica, cercare visibilità lucrando su una malattia. Mentre Bucci è il leone che sta rispondendo bene alle cure, Morra è la iena che giurava sui due mandati elettorali, e adesso ne cerca un terzo nella casa degli scontenti dal partito di Conte. Una brutta caduta si stile” afferma il capogruppo in Regione di Fdi, Stefano Balleari.

“Sono rimasto profondamente colpito e indignato anche come medico nel leggere le parole dette dall’ex presidente della commissione Antimafia sulla salute di Marco Bucci – rincara Matteo Rosso, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia -. Voglio ricordare all’esponente ex-pentastellato che il primo ad avvisare circa il suo stato di salute gli elettori liguri è stato lo stesso Bucci che oggi sta svolgendo a tempo pieno e con grande impegno il ruolo di Sindaco e, con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo, si prepara a governare la Liguria. Mi dispiace profondamente constatare che per le opposizioni un malato oncologico dovrebbe invece farsi da parte e attendere la fine della sua vita. Da medico, poi, conosco bene la competenza e la professionalità del personale sanitario ligure e questa è un’altra garanzia per la salute del nostro candidato Presidente. Marco Bucci può contare sul sostegno convinto di tutto il centrodestra, una comunità politica coesa a differenza di una sinistra impegnata a porre veti e a decidere chi può e chi non può governare anche in base allo stato di salute come purtroppo abbiamo sentito anche oggi”.

In mattinata lo stesso Nicola Morra è intervenuto sulla sua pagina facebook con un video in diretta in cui ha voluto precisare quanto detto e replicare alla pioggia di critiche ricevute in queste ore: “Le parole riportate su Il Foglio sono frasi non mie con un titolo assolutamente immorale che mi attribuisce e fa intendere una avversione verso i malati oncologici – ha detto “cercando di contenere la rabbia” – Non c’è nulla di più lontano da Nicola Morra. Mi hanno teso un tranello. Io sto combattendo per la sanità pubblica e affinchè nessuno si debba più confrontare con le malattie oncologiche, per esempio facendo le bonifiche necessarie. In queste ore ho provato a mettermi in contatto con Marco Bucci per spiegare questo. Il comportamento de Il Foglio è stato immorale”.