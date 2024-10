Elezioni regionali Liguria, la lista di Alternativa Popolare a sostegno di Bucci: i candidati

Genova. C’è anche la lista di Alternativa Popolare, il partito coordinato dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, a sostenere il candidato del centrodestra Marco Bucci alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

L’accordo era stato raggiunto a livello nazionale a metà settembre, con la conferma che AP avrebbe corso a sostegno del centrodestra non solo in Liguria, ma anche in Umbria e in Emilia Romagna. Proprio il nome di Bandecchi, noto anche per alcune affermazioni choc e le varie “intemperanze” in consiglio comunale a Terni, è presente in tre delle liste presentate nelle quattro circoscrizioni liguri.

I candidati nella circoscrizione di Genova sono:

Stefano Bandecchi

Ezio Firenze

Dusolina Battaglioli

Alberto Basso

Simonetta Cozzani

Ilaria Zito

Andrea Delucchi

Maria Barbara Bianco

Emanuela Peluffo

Davide Mammone

Carla Maria Valentini

Maurizio Barberis

Beatrice Franceschini

Gianluca Zazzi

Loredana Muci

Pier Paolo Bertola

I candidati nella circoscrizione della Spezia sono:

Simonetta Cozzani

Enrica Maria Teresa Lombardi

Gianluca Zazzi

Loriano Isolabella

Domenico Zito

Nella circoscrizione di Savona i candidati sono invece:

Stefano Bandecchi

Maria Carla Valentini

Teresa Simonetta Benetti

Vincenzo Dolce

Valerio Flavi

Nella circoscrizione di Imperia, infine, i candidati sono: