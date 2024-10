Elezioni regionali in Liguria, i primi exit poll: Bucci al 46-50%, Orlando al 45-49%

Genova. Il candidato del centrodestra Marco Bucci potrebbe essere in leggerissimo vantaggio su Andrea Orlando secondo i primissimi exit poll diffusi dalle televisioni nazionali.

La rilevazione di Swg per La7 vede Marco Bucci tra il 46% e il 50%, Andrea Orlando dietro di un punto tra il 45% e il 49%.

Secondo Opinio per Rainews il candidato del centrodestra sarebbe in testa al 47-51%, lo sfidante dietro al 45,5-49,5%.

Date le forbici e la distanza molto ravvicinata, si tratta di un risultato che non consente di stabilire con certezza un vantaggio. Le urne si sono chiuse alle 15.00 in tutta la Liguria. Genova24 segue lo spoglio in diretta con aggiornamenti continui.

Al piano rialzato del Mog, il mercato orientale di Genova, dove lo staff di Orlando ha allestito un quartier generale e una sala stampa, clima piuttosto teso e bocche rigorosamente cucite. La squadra che nelle ultime settimane ha seguito il candidato del centrosinistra, insieme ad alcuni esponenti dem locali, è riunita in una piccola stanza, non accessibile, e osserva i primi dati provenienti dagli exit poll. Andrea Orlando sta seguendo lo spoglio dalla Spezia e, secondo quanto comunicato dallo staff, non arriverà che in serata. Molto dipenderà anche da come si evolverà la situazione alla luce di numeri e proiezioni.

Il sindaco Marco Bucci, come previsto, ha deciso di passare la giornata al lavoro nel suo ufficio di Palazzo Tursi. Anche lui in serata potrebbe raggiungere il point di via Martin Piaggio, vicino a piazza Corvetto, ma a influire saranno i risultati dello spoglio.