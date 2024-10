Regionali, il sondaggio di Noto: Bucci-Orlando pari al 46%, ma un elettore su tre è indeciso

Genova. Marco Bucci e Andrea Orlando, i principali candidati alle elezioni regionali in Liguria, appaiati al 46%. È la fotografia che risulta dal sondaggio di Noto per Porta a porta sulle intenzioni di voto per il 27-27 ottobre.

La forchetta è compresa per entrambi tra il 44% e il 48%, mentre gli altri sette candidati raccoglierebbero insieme tra il 6% e il 10%. Questo, in buona sostanza, significherebbe che il vincitore la spunterebbe sul filo del rasoio. Gli indecisi rappresentano il 31% del campione.

Le rilevazioni finora avevano attribuito la vittoria ad Andrea Orlando. Come si recupera? “Continuando quello che stiamo facendo, andando in giro – risponde il candidato progressista -. Io sto facendo incontri, viaggiando sui treni e sugli autobus, sto incontrando associazioni e categorie, sto facendo da solo quello che gli altri candidati non stanno facendo e lo sto facendo non solo perché penso che sia importante vincere ma anche perché ritengo che sia importante far arrivare la politica e la proposta per il futuro della regione laddove non arriva da sola”.

“Mi sembra che sia uno dei sondaggi pubblici migliori che abbiamo visto, siamo contenti – commenta invece Marco Bucci su sponda centrodestra – C’è pure qualche sondaggio nascosto sotto il materasso che dice che siamo avanti. È ovvio che siamo in corsa bene, che il centrosinistra ha perso punti, anche perché ci sono altri. Andiamo avanti, l’obiettivo è vincere. Basta avere mezzo punto più dell’avversario. Siamo sinceri, non mi basta. Però voglio che sia un bel segnale da parte dei liguri, e lo sarà”.