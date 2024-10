Regionali, Bucci: “Nel programma di Orlando 15 sue foto, ma non si parla di Diga e di Gronda”

Genova. Nel programma di Andrea Orlando ci sono “15 fotografie” del candidato presidente ma “non si parla di Diga, non si parla di Gronda, non si parla nemmeno dell’ospedale Galliera. Io magari ce ne metto una, ma non ci metto 15 fotografie del sottoscritto, come qualcun altro ha fatto”.

Ancora stoccate da Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato presidente della Regione Liguria, stamattina a margine della presentazione della Casa del Made in Italy in via Saporiti alla presenza del ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Bucci ha confermato che nel suo programma – che sarà presentato mercoledì pomeriggio alla Spezia – si parlerà anche di riutilizzo delle aree dismesse, tra cui quelle dell’ex Ilva che lo Stato si appresta a vendere ai privati. “Mi dispiace molto ma non ho visto niente di questo né per quanto riguarda i porti, né per le aree industriali sul programma del candidato della sinistra, probabilmente perché è schiavo dei Cinque Stelle. Non riesce a decidere, come per le infrastrutture – attacca il sindaco -. Queste per me sono cose gravissime, sono il futuro della nostra regione. Vanno scritte e anche firmate”.

Dopo la lite di venerdì scorso a San Colombano Certenoli il clima si preannuncia piuttosto infuocato in vista del dibattito che stasera alle 19.00 vedrà confrontarsi i candidati in diretta su Genova24 dalla vasca degli squali dell’Acquario di Genova.