Regionali, Brusoni: “Candidata con la Lega per coerenza, bisogna stare sul territorio”

Genova. Tra gli assessori della giunta Bucci in corsa per un posto in Consiglio regionale c’è Marta Brusoni, eletta sette anni fa nella lista civica del sindaco, oggi candidata con la Lega. “È una scelta di coerenza – spiega -. Ho esercitato per sette anni questo ruolo nella politica e ho potuto comprendere di cosa i cittadini necessitano, hanno bisogno di persone che stanno sul territorio e la Lega rappresenta questo genere di politica: è sempre presente sul territorio ascoltando il singolo cittadino e la comunità”.

“Marco Bucci è come tutti noi il sindaco e il futuro governatore del fare – sottolinea Brusoni -. È un uomo che non ama tanto parlare ma lavorare. Dobbiamo continuare il lavoro svolto in questi sette anni con lui e faremo in modo tale che si concentri non solo su Genova ma su tutta la Liguria”.

Tra le deleghe di Marta Brusoni anche quella che riguarda i giovani. Tanti sono però quelli che lasciano la Liguria per cercare opportunità migliori altrove. Cosa fare per invertire la tendenza? “Bisogna creare nuovi posti di lavoro, lo stiamo già facendo e infatti il Pil è cresciuto e i ragazzi che smettono di studiare sono diminuiti – spiega la candidata della Lega -. Bisogna lasciar andare i giovani perché esperienza all’estero, però poi bisogna fare in modo che tornino a vivere nella nostra bella regione con gli strumenti giusti: potenziare l’università, ma anche gli istituti tecnici e la formazione a tutti i livelli”.

Una proposta riguarda la cultura: “In questi anni ho esercitato deleghe tecniche, però mi sono occupata di cultura gestendo il cimitero monumentale di Staglieno – prosegue Brusoni -. Questo mi ha permesso di vedere quante tombe meravigliose ci siano, vere opere d’arte che però appartengono ai privati, quindi il Comune non ci può mettere mano. Ho scritto al ministro della Cultura e ho chiesto di applicare l’art bonus anche sulle tombe storiche, affinché i proprietari possano essere invogliati a restaurarle”.

In conclusione un appello a pochi giorni dall’appuntamento con le urne, fissato per il 27-28 ottobre: “Andate a votare. Ho avuto modo di essere molto sul territorio e tante persone non vogliono andare a votare. Avete ancora pochi giorni per documentarvi, i social e i mezzi d’informazione aiutano. Documentatevi, vedete quello che abbiamo a costruito e andate a votare perché è un vostro dovere e diritto. È un messaggio che voglio dare anche come assessore all’Istruzione”, conclude Brusoni.