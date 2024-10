Elezioni regionali, crolla l’affluenza: meno 7%, la provincia di Genova “traina” la Liguria

Genova. Chiuse ufficialmente le urne in Liguria per le elezioni regionali, i dati definitivi sull’affluenza confermano la tendenza già rilevata domenica: un drastico calo delle persone che si sono recate ai seggi per votare, con l’affluenza che non raggiunge il 50% in nessuna delle quattro province liguri.

Poco prima delle 16, a giochi praticamente fatti, emergeva che in Liguria è andato a votare il 45,96% degli aventi diritto, contro il 53,42 % delle regioni del 2020. Un calo di oltre il 7%, che si riflette nei dati che arrivano dalle quattro province liguri.

Il calo è meno marcato nella provincia di Genova rispetto al resto delle province: il capoluogo ligure “traina” il voto con una percentuale di oltre il 50%, mentre spiccano in negativo le percentuali di Imperia e Savona: nella provincia di Imperia l’affluenza è calata di 12 punti percentuali, in quella di Savona (dove ha però inciso anche l’ondata di maltempo) di oltre 11. I dati parlano infatti di 38,10% a Imperia (contro il 50,20% del 2020) e di 43,74 a Savona (contro il 55,10% del 2020). Affluenza al 47,23% alla Spezia, dove nel 2020 il dato era invece di 54,16.

Già domenica sera, prima e piena giornata di voto, i dati riportati dal ministero dell’Interno testimoniavano che aveva votato il 34,68% degli aventi diritto, con un distacco di circa cinque punti percentuali dal 2020, quando si registrava il 39,8% alla stessa ora.

Il calo era evidente anche in provincia di Genova, dove si è votato di più: il territorio del capoluogo domenica ha chiuso al 37,34%, in contrazione rispetto al 40,09% di quattro anni fa. Così anche La Spezia, passata da 39,47% al 35,6%. Crollo verticale a Imperia (da 37,15% a 27,15%) e Savona (da 41,18% a 31,55%).

Il voto a Genova

Il capoluogo ligure e la sua provincia, come detto, trainano il voto in tutta la regione. A Genova città l’affluenza si attesta di pochissimo sopra il 50% (50,09) contro il 53,67% del 2020. Un calo

Gli aventi diritto al voto sul territorio di Genova per queste elezioni regionali erano 478.878, di cui 225.668 uomini e 253.210 donne.