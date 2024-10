Elezioni regionali: Italexit sostiene la lista Indipendenza e il candidato presidente Rosson

Liguria. Il dirigente nazionale di Italexit per l’Italia Fabio Montorro ha espresso il suo sostegno alla lista di Indipendenza di Gianni Alemanno che presenta come candidato presidente alla Regione Liguria l’avvocato Alessandro Rosson. Montorro ha dichiarato che “questo endorsement è rivolto a una lista politicamente molto vicina a Italexit per l’Italia”.

Inoltre, nella nota di Italexit, viene specificato che “l’appoggio va anche al rapporto con il segretario nazionale di Indipendenza Alemanno, il quale affronta con determinazione e capacità temi a noi cari”.

Montorro considera la lista di Indipendenza per queste elezioni regionali come valida alternativa all’assenza di Italexit e vede in questo endorsement un potenziale per promuovere l’unione delle forze sovraniste e antisistema. Da tempo Fabio Montorro lavora dietro le quinte per riuscire, insieme alle forze sovraniste e antisistema, a gettare le basi per il terzo polo, quello sovranista. “Che sia l’inizio della grande unione” – conclude Montorro.