Elezioni, Federico Bogliolo (Vince Liguria): “Dopo 12 anni di impegno per il Levante mi candido per la Regione Liguria”

Genova. Dopo avere ricoperto per 12 anni ruoli istituzionali nel Municipio IX Levante, Federico Bogliolo, avvocato e attuale presidente del Municipio, si candida alle elezioni regionali del prossimo 27 e 28 ottobre con la lista Vince Liguria a sostegno di Marco Bucci.

“Negli ultimi 12 anni ho avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con i cittadini del Levante genovese, da Nervi a Bavari, un’area di circa 70mila persone, affrontando le sfide del nostro territorio con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo locale – ha detto Bogliolo – Il mio impegno è stato rivolto a trovare soluzioni concrete, sia in ambito infrastrutturale che sociale, dalla manutenzione del manto stradale alla ricerca di fondi per restaurare le scuole, per rispondere alle esigenze reali della comunità.”

Sugli obiettivi concreti da portare avanti in Regione Liguria con la lista del candidato presidente Marco Bucci, Bogliolo è chiaro. Nel suo programma, un voucher da 300 euro per le famiglie per iscriversi alle attività sportive, l’aumento dei fondi per i Comuni per opere di protezione civile e difesa a mare, un disegno di legge per la retribuzione del medico condotto in base all’ampiezza del territorio e non in base all’utenza, e la conclusione dell’iter autorizzativo del tunnel della Val Fontanabuona.

“Il mio desiderio è continuare a essere un facilitatore tra i cittadini e le istituzioni, lavorando in sinergia con Comuni, Municipi, associazioni e imprese – conclude Bogliolo – Al centro del programma c’è la persona, la comunità e lo sviluppo del territorio, contro il degrado urbano e la lontananza dai problemi reali dei cittadini. Porterò in Regione anche le difficoltà affrontate nell’esperienza municipale. Dobbiamo supportare i Comuni nella ricerca di fondi regionali, nazionali ed europei. Oggi manca un anello di congiunzione e la burocrazia non aiuta”.