Elezioni regionali: dai candidati rimasti a zero voti agli oltre 8.000 di Sanna, i “top” e i “flop”

Genova. Da un lato veri e propri “recordman” e “recordwoman”, come l’ex sindaco di Sant’Olcese Armando Sanna e la sindaca di Rossiglione, Katia Piccardo, che candidati nella lista del Pd nella circoscrizione di Genova hanno totalizzato rispettivamente 8.027 e 7.634 voti. Dall’altro candidati che non si sono neppure votati da soli, facendo registrare uno zero spaccato: è il caso di Maria Barbara Bianco e Pietro Bonelli, candidati a Imperia nella lista di Alternativa Popolare con Stefano Bandecchi, a sostegno del nuovo presidente della Regione Marco Bucci, o ancora Angelo Lo Biondo e Simona Siccardi, candidati nella circoscrizione di Genova con la lista di Indipendenza, il cui candidato era Alessandro Rosson.

Tra i tanti dati e fatti che emergono dalle elezioni regionali che hanno decretato la vittoria di Marco Bucci sul filo di lana, in un testa a testa in cui Andrea Orlando ha perso per poche migliaia di voti, ci sono anche i nomi dei “migliori” e dei “peggiori”. Ovviamente in termini di preferenze. I numeri rivelano infatti, come spesso accade, elementi che sfuggono a una prima analisi.

Innanzitutto, che su 1.341.693 elettori sono andati a votare 616.748, il 45,97%, un calo di affluenza già ampiamente certificato. Poi, che le schede nulle sono state 15.465, le bianche 4.312, le contestate 138. Addentrandosi ulteriormente nei meandri di nomi e numeri emergono poi i già citati “migliori” e “peggiori” in termini di preferenze.

I “top” della tornata elettorale

Partendo dai migliori, è sicuramente Armando Sanna, ex sindaco di Sant’Olcese e riconfermato consigliere regionale, a spiccare in Liguria: per lui oltre 8.000 voti, più che tutti gli altri candidati. Subito dietro la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo con 7.634 e il presidente del Municipio Valpolcevera, Federico Romeo, con 6.181 voti. Tutti e tre sono in forza Pd e candidati nella circoscrizione di Genova, dato che non stupisce tenendo conto che proprio a Genova il Pd è il primo partito con il 28,68% dei voti (poco meno di 93.000) e che il capoluogo ligure ha trainato l’affluenza. Sempre del PD è Davide Natale – nello specifico, segretario regionale del Partito Democratico – consigliere regionale, altro “recordman”: 5.067 voti nella circoscrizione della Spezia. A Savona numeri del tutto simili registrati da Roberto Arboscello: nelle fila del Pd in consiglio regionale, ha totalizzato 6.035 voti.

Il nuovo consiglio regionale tra campioni di preferenze, new entry e “trombati” eccellenti

Gli unici a eguagliare questi risultati nelle fila del centrodestra sono Marco Scajola, fedelissimo totiano rientrato in Forza Italia proprio le elezioni regionali, che ha totalizzato un altro record di preferenze (6.308, nella circoscrizione di Imperia) e Carlo Bagnasco, ex sindaco di Rapallo, coordinatore regionale di Forza Italia: per lui 4.742 voti.

I “flop” delle elezioni regionali

A fare da contraltare, i candidati consiglieri che sono rimasti a zero voti: neppure loro si sono votati. Tra loro ci sono Maria Barbara Bianco, Pietro Bonello, Loredana Muci, Dusolina Battaglioli e Maria Carla Valentini, candidati con la lista di Stefano Bandecchi tra Imperia e Savona, e poi Paola Giribaldi, candidata nella lista Bucci Libertas UDC, e Tecla Fumai, candidata nella lista di Marco Ferrando (entrambe a Savona).

Nella circoscrizione di Genova, zero voti per Francesco Ventimiglia, candidato con Democrazia Sovrana Popolare e il candidato presidente Francesco Toscano, Vincenzo Vinotti di Forza del Popolo, Angelo Lo Biondo e Simona Siccardi di Indipendenza. Infine alla Spezia, zero voti per Francesco Zorb, candidato con Democrazia Sovrana e Popolare, e Simona Ballerini, candidata nella lista dl Partito Popolare del Nord di Maria Antonietta.