Elezioni regionali: Bogliolo propone il Bonus sport da 300 euro

Liguria. Federico Bogliolo, candidato alle elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre, rinnova il suo impegno a favore dello sport come elemento centrale della vita delle comunità locali. Rivolgendosi ai cittadini, alle famiglie e alle associazioni sportive, Bogliolo presenta una serie di proposte per sostenere lo sport come veicolo di inclusione sociale, salute e sviluppo del territorio.

“Credo fortemente che lo sport rappresenti un’opportunità per migliorare il benessere individuale e sia uno strumento fondamentale per la coesione e l’inserimento sociale. È per questo che, nel mio programma, ho previsto misure concrete per incentivare la pratica sportiva per tutti,” ha affermato Bogliolo.

Tra le iniziative schierate dal candidato troviamo l’istituzione del Bonus sport da 300 euro per le famiglie, la defiscalizzazione dei costi legati alle iscrizioni sportive, l’abbattimento dei canoni di locazione degli impianti pubblici per le associazioni sportive, la revisione della Riforma dello Sport del 2023 e l’inserimento di corsi di formazione convenzionati con Regione Liguria per collaboratori sportivi.

“Il Bonus Sport da 300 euro è il primo voucher della Regione Liguria per le famiglie, una novità assoluta ma fondamentale per sostenere le spese di iscrizione alle attività sportive. Questa misura va in tandem con la detrazione delle spese sportive dalla dichiarazione dei redditi, per tutti i residenti, non solo per under 18. Sullo stesso livello bisogna alleggerire il carico burocratico delle Associazioni Sportive, già duramente colpite durante la pandemia. È necessaria la revisione della Riforma dello Sport del 2023, porterò il tema nella Conferenza Stato-Regioni” così il candidato della lista Vince Liguria.

Già nel 2020, Federico Bogliolo aveva dimostrato il suo sostegno allo sport collaborando con le associazioni e promuovendo un emendamento al Decreto Rilancio volto a fornire aiuti economici diretti alle realtà sportive colpite duramente dall’emergenza sanitaria.