Elezioni regionali, anche i candidati presidenti al voto: giornata di riposo prima dello spoglio

Genova. Urne aperte in Liguria per eleggere il presidente della Regione e i 30 componenti del Consiglio regionale. Al voto 1.348.601 elettori tra cui anche la maggior parte dei candidati (non tutti hanno la residenza in Liguria).

Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato per la coalizione di centrodestra, ha votato stamattina poco dopo le 8 al seggio allestito presso la scuola Embriaco nel quartiere di Carignano. Ad accompagnarlo, come di consueto, la moglie Laura Sansebastiano.

Andrea Orlando, deputato del Partito Democratico e candidato per la coalizione di centrosinistra, ha votato intorno alle 11 al seggio allestito presso la scuola Revere di via Monteverdi alla Spezia.

Per entrambi sarà una domenica di riposo dopo le fatiche della campagna elettorale. Lunedì il sindaco Bucci sarà regolarmente al lavoro nel suo ufficio a Palazzo Tursi, mentre Orlando attenderà l’esito dello spoglio in una sala del Mog, al piano superiore del Mercato Orientale di via XX Settembre, a partire dalle 14.30.