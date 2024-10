Elezioni regionali, altri 9 sindaci firmano il Patto del “Sì” per Bucci presidente

Genova. Cresce ancora la flotta dei comuni che aderiscono al ‘Patto dei Sindaci-La Regione del sì. Il documento che si basa su cinque punti programmatici come infrastrutture, sviluppo economico, sanità, sicurezza urbana, promozione e cura del territorio è stato condiviso da una serie di sindaci della provincia della Spezia a partire dal primo cittadino della città capoluogo. Hanno firmato convintamente: Marco Cosini (Beverino), Corrado Fabiani (Brugnato), Ezio Firenze (Carro), Ivan Valeriani (Deiva Marina), Rita Mazzi (Follo), Pierluigi Peracchini (La Spezia), Leonardo Paoletti (Lerici), Francesca Sturlese (Portovenere), Loris Figoli (Riccò del Golfo), Roberto Canata (Rocchetta Vara).

“Anche nel Levante ligure crediamo fortemente nel lavoro e nella missione che Marco Bucci ha intrapreso prima come sindaco di Genova e ora come candidato presidente di Regione Liguria – ha dichiarato Pierluigi Peracchini sindaco della Spezia – e pertanto aderiamo convintamente a questo patto per continuare a percorrere la strada intrapresa, ‘dal modello Genova al modello Liguria: due visioni del fare’ che intendiamo promuovere per ogni opera pubblica”.

“Solo chi quotidianamente lavora per il suo territorio ed è pronto anche di notte a indossare stivali e una giacca a vento e uscire di casa per un intervento urgente sa cosa significa davvero mettersi al servizio del territorio e proporre uno sviluppo del territorio – afferma Marco Bucci – percepire questa fiducia è un’ulteriore spinta per diventare il sindaco dei liguri”.