Regionali, l’affluenza in provincia di Genova: a Portofino crollo di oltre il 40%, Sant’Olcese unico sopra il 60%

Genova. Genova e la provincia trainano il voto in Liguria, in queste elezioni regionali in cui il dato che salta agli occhi è quello dell’affluenza: poco meno del 46% degli aventi diritto è andato alle urne (il 45,96%) contro il 53,42 % delle regionali del 2020.

Come già spiegato, sono le province di Imperia e di Savona ad avere registrato il calo più netto, mentre quella di Genova, pur seguendo la tendenza, la diminuzione è meno marcata. Quattro anni fa aveva votato il 48,29% degli aventi diritto, contro il 53,48% del 2020.

Analizzando nel dettaglio il territorio del Genovesato, a Genova il dato si è attestato sopra il 50% (50,09%), un calo di oltre il 3%. L’unico comune ad avere superato il 60% di affluenza è Sant’Olcese (61,31%), che nel 2020 aveva comunque fatto registrare il 70,50%.

Sul podio dei comuni che hanno registrato l’affluenza più alta ci sono poi Rossiglione e Arenzano, rispettivamente con il 57,68% e il 56,54%. Quattro anni fa il dato era, di nuovo più alto: di poco a Rossiglione, con il 59,83%, di parecchio invece ad Arenzano, dove nel 2020 era andato a votare il 62,39% degli aventi diritto.

A Portofino affluenza al 20,45%: nel 2020 era stata del 63,20%

Parlando invece dei comuni della provincia di Genova in cui l’affluenza è stata più bassa, al netto di quelli molto piccoli che contano su una o due sezioni, spicca Portofino: nel 2020 l’affluenza è stata del 63,20%, questa volta si è fermata poco sopra il 20%, il 20,45% per la precisione. Restando nel Tigullio, a Santa Margherita Ligure affluenza del 37,06% contro il 45,32% del 2020, a Rapallo 38,08 % contro il 46,54%.

Crollo notevole dell’affluenza anche a Casella, dove l’affluenza è passata dal 65,15% del 2020 al 46,91% di questa tornata, e a Cogoleto (54,34% contro 68,91% di quattro anni fa).