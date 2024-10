Elezioni regionali, a Genova quasi 480mila votanti: tra loro 19 neodiciottenni e 447 ultracentenari

Genova. Domani e lunedì per le elezioni regionali in Liguria nel Comune di Genova saranno quasi 480mila i potenziali elettori. In totale, gli aventi diritto al voto sono 478.878, di cui 225.668 uomini e 253.210 donne. Gli elettori che, per età, voteranno per la prima volta sono 2.037, di cui 1.018 uomini e 1.019 donne. Gli elettori più giovani sono nati il 27 ottobre 2006 (10 donne e 9 uomini). Gli elettori che voteranno per la prima volta per acquisita cittadinanza italiana sono invece 1.130, di cui 489 uomini e 641 donne.

Gli elettori ultracentenari sono 447, di cui 118 uomini e 329 donne. L’elettrice più anziana residente a Genova ha 111 anni (nata nel 1913); l’elettore più anziano residente a Genova ne ha106 ed è nato nel 1918. Voteranno poi 63.083 ultraottantenni, di cui 23.277 uomini e 39.806 donne.

Trasferimenti di sezione

Sono state trasferite 8 sezioni elettorali (delibera di Giunta n. 107 del 05/09/2024) da edifici scolastici interessati da lavori di manutenzione straordinaria con fondi Pnrr, per il miglioramento dell’accessibilità e per rispondere ad alcune istanze municipali di spostamento.

Gli elettori delle sedi trasferite ricevono, prima della data di svolgimento delle Elezioni Regionali, l’etichetta di aggiornamento della tessera elettorale. Gli elettori che hanno già ricevuto l’etichetta in occasione delle precedenti consultazioni Europee non ne devono ricevere altre. Infatti, le sezioni di seggio, che erano già state trasferite a giugno, in occasione delle elezioni europee sono tutte confermate tranne le sezioni n. 373, 375 e 377 che vanno a votare al Liceo D’Oria, in via Diaz 8, e che hanno ricevuto le nuove etichette.